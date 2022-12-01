«لاليغا الإمارات».. رقم قياسي في 2022

المصدر: (دبي - وام)

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حققت أكاديمية «لاليغا» في الإمارات رقما قياسياً في 2022 بتسجيل أكثر من 1000 لاعب واعد ومن المتوقع تخطي هذا الرقم في 2023 مع سعي الأكاديمية لمواصلة تطوير كرة القدم على مستوى الناشئين في المنطقة، وتعد الأكاديمية، الأولى لـ«لاليغا» خارج إسبانيا التي تسجل هذا الرقم، كما أنها الأولى بين 9 أكاديميات دولية لـ «لاليغا» على مستوى العالم، وتم تكريمها على مدار 3 سنوات ضمن جوائز صناعة الرياضة SPIA.

وواصل لاعبون تم تدريبهم في دبي وأبوظبي مسيرتهم وأصبح يوجد أكثر من 20 لاعباً منهم يلعبون مع أندية إماراتية، وآخرون يلعبون مع أندية خارجية، ونال العديد منهم منحاً دراسية في جامعات الولايات المتحدة.

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