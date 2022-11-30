إقبال جماهيري كبير على تذاكر مباريات سوبر دبي لكرة القدم

المصدر: وام

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أكد سعادة أحمد خوري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة سوبر دبي لكرة القدم أن هناك إقبالا كبيرا على شراء تذاكر مباريات الدورة الدولية الودية، منذ الإعلان عن تنظيم البطولة.

وتستضيف دبي على استاد آل مكتوم بنادي النصر، بطولة سوبر دبي بمشاركة 4 فرق أوروبية كبرى هي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين وأي سي ميلان الإيطالي وأولمبيك ليون الفرنسي، خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي .

وعقدت اللجنة المنظمة اجتماعها التحضيري استعدادا لانطلاق البطولة في نسختها الأولى، وترأس الاجتماع سعادة أحمد خوري رئيس البطولة و رئيس اللجنة المنظمة، وبقية أعضاء اللجنة المنظمة، حيث ناقشت اللجنة الاستعدادات التحضيرية لانطلاق البطولة.

وأوضح خوري أن الإقبال الكبير للحضور الجماهير جاء متوقعا في مباراة ليفربول و ميلان، وكذلك مباراة الارسنال و ليفربول نظرا للقاعدة الجماهيرية الكبيرة التي تمتلكها هذه الفرق في الدولة، و هو ما يعتبر مؤشر جيد على نجاح البطولة قبل انطلاقتها.

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