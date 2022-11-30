تراوري «مقيم» يتفوق على الأجانب في الجزيرة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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توهج المالي عمر تراوري جناح الجزيرة مع فريقه في الموسم الحالي، مقدماً مستويات ممتازة من أول مباراة في الموسم الحالي بالدوري، وأجبر بمستواه الهولندي مارسيل كايزر على اعتماده ضمن عناصر التشكيلة الأساسية متفوقاً بعطائه على الكثير من زملائه.

ومنذ انضمامه إلى كشوف الفريق قبل 3 مواسم، في فئة اللاعب «المقيم» ظل تراوري ينتقل من تألق إلى آخر، حتى أصبح أحد العناصر الأكثر أهمية في التشكيلة رغم صغر سنه، إذ يبلغ من العمر 20 عاماً، ويعد اللاعب الأصغر سناً المقيد في كشوف أندية المحترفين ولكنه يقدم مستوى تفوق به على الأجانب والكبار.

روح قتالية

ويمتاز جناح الجزيرة، بالروح القتالية والمهارة العالية مع قدرته على المراوغة ولعب الكرات العكسية، وفي الموسم الحالي كان إحدى الأوراق المهمة وأحد أبرز النجوم في عدد من المباريات وآخرها مباراة الفريق أمام دبا الفجيرة في إياب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي والتي انتهت بفوز «فخر أبوظبي» 3-1 وكان تراوري صاحب الهدف الأول، وصنع الهدف الثالث وتم اختياره وتتويجه نجماً للقاء، اعترافاً بالجهد الذي بذله والمستوى الذي قدمه.

645

وفي الموسم الحالي شارك تراوري في جميع مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حتى الآن «الجولة العاشرة»، وشارك أساسياً في 7 مباريات وبديلاً في 3 مواجهات، بدقائق لعب 645 دقيقة، وتأكيداً على تألقه فقد لمس الكرة 333 مرة، ولعب 205 تمريرات منها 156 تمريرة صحيحة، وأسهم في صناعة 4 من 17 هدفاً أحرزها الفريق في شباك المنافسين، بجانب تقديم 7 تمريرات مؤثرة لم يتم استثمارها بشكل جيد، وشارك في 13 محاولة افتكاك و69 محاولة التحام، وسدد الكرة نحو المرمى 11 مرة، وجميعها أرقام تنصف اللاعب المالي الشاب الذي يغيب فقط عن إحراز الأهداف بسبب لعبه بعيداً عن المنطقة الخطرة واجتهاده المستمر في العودة الدفاعية بجانب أسلوبه الهجومي.

أخلاق عالية

وبجانب تميز مردوده الفني فإن عمر تراوري، يمتاز بأخلاق عالية، ومعروف عنه الانضباط ويحظى بتقدير كبير من أسرة النادي، الإدارة والجهاز الفني وزملائه اللاعبين، كما أنه يمتاز بالانضباط في الملعب والاجتهاد في التدريبات والكثير من الصفات الإيجابية التي تجعل منه لاعب الحاضر والمستقبل في فريق الجزيرة.

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