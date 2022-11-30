إيقاف الشامسي والمنهالي 4 مباريات

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت لجنة الانضباط في اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، إيقاف كل من محمد الشامسي وعبدالله المنهالي لاعبي الوحدة، 4 مباريات رسمية ، وتغريم كل منهما 200 ألف درهم، وذلك بعد النظر في طلب الإحالة المقدم من لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة والمتعلق بتقرير الجهاز الإداري للمنتخب الأول، والذي تضمن خروج اللاعبين من معسكر المنتخب في أبوظبي من دون إذن مُسبق.

وقررت اللجنة إيقاف ديمبو داربوي لاعب النصر مباراة وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على لاعب البطائح بمباراة الفريقين بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز