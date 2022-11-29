تطوير منظومة تدريب الحراس في الإمارات ومصر

المصدر: العوضي النمر (دبي - البيان)

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بحث الدكتور جمال محمد علي مدير الإدارة الفنية لاتحاد الكرة المصري في استقباله حسن إسماعيل المدير الفني لقطاع حراس المرمى في نادي الشارقة، التعاون في تطوير المنظومة الفنية لمدربي حراس المرمى في الإمارات ومصر.

وأشاد حسن إسماعيل بالتعاون الوثيق مع الاتحاد المصري بمختلف لجانه، بما يعزز جهود تطوير منظومة العمل الكروي، وقال: تم الاتفاق على تطوير العمل الفني في ما يتعلق بتدريب الحراس، وإعداد برامج تدريبية تثقيفية للأجهزة الفنية في الجانبين.

ووجه حسن إسماعيل الشكر إلى مسؤولي اتحاد الكرة على حسن الاستقبال.

وأهدى جمال محمد علي قميص المنتخب المصري إلى حسن إسماعيل في ختام اللقاء.

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