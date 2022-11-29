البرازيلي فابيو مدرباً للجزيرة الحمراء

المصدر: رأس الخيمة – محمد فضل

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تعاقد نادي الجزيرة الحمراء مع المدرب البرازيلي فابيو يواكيم لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفاً للمدرب معتز عبدالله.

وقام سيف الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي بتوقيع العقد مع المدرب خلال مؤتمر صحافي بالنادي بحضور نائب الرئيس محمد الغزالي والأمين العام عبد الناصر الشامسي وحسن الزعابي مشرف الفريق. وأعرب سيف الزعابي عن تمنياته للمدرب الجديد بالتوفيق في مهمته، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تضع الفريق في مكانة متميزة بدوري الدرجة الأولى، ومؤكداً حرص إدارة النادي على تقديم كل الدعم للمدرب لاسيما أنه يملك خبرة كبيرة في الكرة الإمارتية، مشيراً إلى أن الجهاز الفني والإداري المعاون سيواصل مهمته مع فابيو .

وأعرب فابيو عن سعادته بثقة مجلس الإدارة، وأكد أنه سيبذل قصارى جهده ليحقق مع اللاعبين والجهاز المعاون النتائج المرجوة التي تسعد جماهير النادي، خاصة وإن الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين.

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