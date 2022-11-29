إيلتون وتيغالي سباق خاص على لقب الهداف

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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يخوض إيلتون فيليبي مهاجم فريق الكرة بنادي خورفكان، وتيغالي مهاجم الوحدة، سباقاً خاصاً على لقب هداف كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسجل كل منهما «هاتريك»، في إياب الدور ثمن النهائي، ليستمر خورفكان والوحدة في مشوار البطولة بطموح حصد اللقب. وسجل إيلتون 3 أهداف في مرمى الوصل في الإياب، ليفوز فريقه 4 - 0، معوضاً خسارته في الذهاب 2 - 3، ويتأهل إلى الدور التالي، وينفرد اللاعب حالياً بصدارة قائمة الهدافين بالكأس برصيد 5 أهداف، فيما أحرز تيغالي، 3 أهداف في مرمى كلباء ليقود فريقه للفوز 1-٥ في الإياب، وقبلها فاز الفريق في الذهاب 1-٢، ووصل رصيد مهاجم الوحدة إلى 4 أهداف، في وصافة قائمة هدافي الكأس. ويوجد فارق كبير بين أيلتون وتيعالي في دوري أدنوك للمحترفين، وسجل ايلتون 4 أهداف من 11 لخورفكان ما يضعه في مكانة مميزة بين مهاجمي الموسم، فيما يعاني تيغالي، من غياب التوفيق مع الوحدة، بتراجع دقائق مشاركته في الدوري، إذ لم يشارك سوى في 257 دقيقة، موزعة على 8 مباريات، ولم يسجل خلالها سوى هدف واحد.

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