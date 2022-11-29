بتوجيهات حمدان بن محمد.. «الألعاب الحكومية 2023» تنطلق 2 مارس

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن انطلاق منافسات النسخة الرابعة من «الألعاب الحكومية» من 2 إلى 4 مارس 2023 المقبل، للاحتفاء مجدداً بروح التحدي والفريق الواحد ضمن أجواء تنافسية حماسية.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم فتح باب التسجيل للألعاب الحكومية 02 يناير المقبل وحتى 9 فبراير لاستقبال طلبات المشاركة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، إضافة إلى تسجيل الفرق المشاركة في تحدي فئة المجتمع.

وأوضحت اللجنة المنظّمة أن الموسم المقبل سيكون استثنائياً في ضوء توقيع اتفاقية الشراكة مع موانئ دبي العالمية وإعلانها راعياً رسمياً للبطولة، والتي تلتزم بموجبها رعاية الألعاب الحكومية لثلاثة مواسم، وجرى توقيع الاتفاقية بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، وفرق العمل من الجانبين.

نمط صحي

وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد – الإمارات» وجافزا: يسر«دي بي ورلد» أن تكون الراعي الجديد للنسخ الثلاث المقبلة من الألعاب الحكومية التي تعزز نمط حياة صحي ونشط، فهي مبادرة مجتمعية ندعم رسالتها بكل قوة، كونها منصة فريدة تتيح مشاركة واسعة من أفراد المجتمع في أجواء رياضية تسودها البهجة، كما نشجع جميع موظفينا على توسيع مشاركتهم في الحدث الرياضي المجتمعي الكبير.

أهمية

وأكد مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية أن أهمية البطولة تكمن في تنفيذ توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، فيما يتعلق بتحفيز ممارسة الرياضة والتشجيع على تبنيها كأسلوب حياة، كون الألعاب الحكومية تمثل إحدى أبرز الفعاليات الجماعية على الأجندة الرياضية في دبي، حيث تروج للأثر الإيجابي الكبير للرياضة على الصحة البدنية والعقلية ضمن أجواء تنافسية حماسية تعزز من روح الفريق الواحد، وقال: نعمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون والعمل الجماعي بروح الفريق الواحد من خلال ابتكار تفاصيل جديدة لرفع مستوى التحدي في كل نسخة من الألعاب الحكومية. وأضاف: نرحب بموانئ دبي العالمية ونشكرهم على مشاركتهم لنا في إنجاح بطولة الألعاب الحكومية للمواسم الثلاثة المقبلة، سعياً لتأكيد أسلوب الحياة الصحي والمتفرد الذي تتميز به دبي، ونود أن نوجه الدعوة لكافة فئات المجتمع والجهات الحكومية المحلية والاتحادية والقطاع الخاص للمشاركة في «الألعاب الحكومية» بفئتيها الحكومية والمجتمعية لاجتياز التحديات الجديدة.

3000

يُشار إلى أن الألعاب الحكومية حظيت خلال الدورات الثلاث الماضية بمشاركة محلية وإقليمية وعالمية واسعة تجاوزت 3 آلاف مشاركة من الموظفين الحكوميين، فيما تخضع الألعاب لعملية تطوير مستمرة شملت إضافة فئة الألعاب المجتمعية إلى فئة الألعاب الحكومية خلال الموسم الثالث الذي تم تنظيمه العام الماضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز