«الهواة».. المنطق يفرض نفسه

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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ضرب الكبار بقوة خلال المباريات الثماني التي شهدتها الجولة 12 من دوري الدرجة الأولى، التي دخلها أغلب المدربين بشعار الفوز وعدم التفريط في النقاط، ليفرض المنطق نفسه، وتتمكن فرق دبا الحصن المتصدر «24 نقطة» وحتا الوصيف «23 نقطة» والإمارات الرابع «21 نقطة» من الحصول على العلامة الكاملة وإحباط أي مفاجأة.

وتميزت مباريات الأسبوع بالانضباط العالي والحذر الشديد إلى جانب التركيز الذي كان علامة فارقة في معظم المباريات، ويبدو أن لاعبي الهواة استفادوا من مباريات كأس العالم الحالية المقامة في قطر وذلك بتسريع رتم الأداء واستغلال الفرص على أكمل وجه إلى جانب الابتعاد عن الأخطاء الفادحة وغياب البطاقات الحمراء للأسبوع الثاني على التوالي.

شعار

دخل دبا الحصن لمباراة القمة أمام الجزيرة الحمراء بشعار اخدم نفسك وانتظر نتائج الآخرين فقد تمكن رجال المدرب الوطني محمد الجالبوت المدير الفني لدبا الحصن من ضرب أكثر من عصفور بحجر بالفوز على الجزيرة والذي كان يقاسم الحصن الصدارة إلى ما قبل بداية هذه الجولة ولكلا الفريقين 21 نقطة لكن الحصناوي استغل إقامة المباراة على ملعبه أحسن استغلال ليفوز على الجزيرة بنتيجة 2- 1 ليكسب الفريق الأخضر أغلى ثلاث نقاط ويتحول الجزيرة إلى المركز الثالث، وفيما يبدو فإن الفراغ الذي أحدثه غياب المدرب الأول عن صفوف الجزيرة الحمراء في المباراة كان له الأثر في فقدان الفريق للنقاط الثلاث والتي كانت في غاية الأهمية للجزيرة الحمراء الذي يقدم أفضل مواسمه في دوري الهواة ، وكان المدرب الأسبق معتز عبد الله اعتذر عن عدم إكمال المهمة ليتم اللجوء للمدرب الإنجليزي من أصل عراقي فيليب أمين لكن الأخير اختلف مع إدارة الجزيرة في بعض بنود العقد ليغادر سريعاً قبل أن يبدأ مشواره مع النادي ، الذي حسم أمر الجهاز الفني أخيراً بالأمس بالتعاقد مع البرازيلي فابيو يواكيم .

بعد هزيمته المفاجئة في الجولة 11 أمام مسافي استعاد «الإعصار» الحتاوي توازنه وتمكن من إلحاق الهزيمة بجاره مصفوت بنتيجة 3- 1 وقرن حتا الفوز بأداء مرضِ لجماهيره الغفيرة ليسترد مدرب حتا الدكتور عبد الله مسفر وصافة المسابقة من جديد قبيل قادم المباريات والتي لن تكون سهلة على كل فريق، وعلى الطريق نفسه سار الإمارات الذي تمكن من تحقيق الفوز الثالث توالياً بعد أن تمكن من إحباط مفاجآت مسافي بثلاثية بيضاء ولم يترك مدرب الصقور التونسي فتحي العبيدي أي فرصة لفريق مسافي في تسجيل أي هدف مبكر كما حدث من مسافي أمام حتا في الجولة الماضية لتحلق الصقور بالعلامة الكاملة ويقترب الإمارات اكثر من الحصن المتصدر والذي يتفوق عليه بفارق 3 نقاط فقط.

حظوظ

أبقى العربي «الخامس» على حظوظه قائمة في اللحاق بركب المقدمة بعد فوزه الصعب على سيتي بهدف اللاعب حمد إبراهيم الذي أحرزه في آخر دقائق المباراة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة، ويلي العربي ثلاثة فرق تمتلك 18 نقطة وهى مسافي والذيد والحمرية، ومن ثم مصفوت والتعاون ب 17 نقطة في المركزين التاسع والعاشر.

وتمكن غلف اف سي من إلحاق هزيمة ثانية على التوالي بفريق الحمرية والذي لم يتمكن من استعادة النغمة لتضع هذه الهزيمة مدرب الحمرية التونسي طارق الحضيري في وضعية حرجة وربما يتم منحه الفرصة حتى المباراة المقبلة، وأيضاً تمكن الرمس من تحقيق فوز مهم على فرسان هيسبانيا صاحب المركز الأخير، وواصل العروبة مسلسل النتائج المتراجعة وخسر نقطتين على ملعبه أمام الذيد الذي عرف كيف يعود من إمارة الفجيرة بتعادل أشبه بالفوز خصوصاً وأن الذيد أدرك التعادل في الدقيقة 95 من عمر المباراة ويتراجع العروبة في سلم الترتيب نحو المركز الثالث عشر حيث بات من ضمن الفرق التي يتهددها خطر الهبوط إلى جانب جاره الفجيرة الذي خسر على ملعبه أمام التعاون بنتيجة 2- 1 ليتجمد رصيد الذئاب عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر ويأتي من خلفه فريق سيتي بثماني نقاط ثم بينونة وهيسبانيا في المركزين السادس عشر والسابع عشر بست نقاط.

توقف

يتوقف قطار دوري الهواة لأسبوعين لإفساح المجال للفرق للاستعداد الجيد لمباريات دور الـ32 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة والتي تنطلق في الأسبوع الأول من ديسمبر على أن يعود الدوري في 17 المقبل.

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