منصور بن محمد: استضافة دبي البطولات الدولية تعزز مكانتها الرائدة عالمياً

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أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أن استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية في مختلف الألعاب الرياضية، يعززان من مكانة دبي كمركز رائد على خارطة الرياضة العالمية، مؤكداً أن استضافة الفرق الكبرى ضمن تلك الفعاليات والبطولات التي تحفل بها أجندة دبي الرياضية على مدار العام يسهم في إثراء المشهد الرياضي المزدهر في الإمارة، ويمنح لعشاق تلك الألعاب فرصة متابعة أهم فرقها ونجومها ضمن مسابقات تستقطب أعداداً كبيرة من الزوار ومتابعي تلك الرياضات من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء اللجنة المنظمة لبطولة «كأس سوبر دبي 2022» من وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لانطلاق منافسات النسخة الأولى من البطولة التي ستقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها شركة «أيه أم أتش سبورتس» AMH Sports بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي النصر الرياضي، وستقام مبارياتها في استاد آل مكتوم خلال الفترة من 8 إلى 16 ديسمبر 2022.

وفي هذه المناسبة، قام سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي بتوقيع كرة البطولة، معرباً عن ترحيبه بالفرق الأربعة المشاركة في البطولة وهي من أشهر الفرق الأوروبية العريقة في عالم كرة القدم وهي: ليفربول وأرسنال الانجليزيان وميلان الإيطالي وليون الفرنسي، كما أعرب سموه عن تقديره لكافة الجهود التي تسهم في إعداد واستضافة مثل تلك الفعاليات بما لها من أثر في إثراء الحركة الرياضية في دبي، وتأكيد موقعها في قلب الحراك الرياضي العالمي.

من جانبه، أكد معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي أهمية البطولة كونها ستمنح جمهور كرة القدم في الدولة والزائرين من مختلف دول العالم الفرصة لمشاهدة نجومهم المفضلين يتنافسون على أرض استاد آل مكتوم بنادي النصر الرياضي.

تحضيرات

وقد أنهت إدارة نادي النصر كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة للملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة وقاعة المؤتمرات الصحفية، حيث سيرافق الفرق المشاركة في البطولة عشرات الإعلاميين القادمين من خارج الدولة خصيصاً لمتابعة المباريات التي تمثل خير استعداد للفترة المقبلة من بطولات الدوري الأوروبية التي ستنطلق في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المقبل، إلى جانب عشرات الإعلاميين من المؤسسات الإعلامية المحلية ومكاتب المؤسسات العالمية في الدولة.

وتفاعلت الجماهير بشكل كبير مع البطولة قبل انطلاقها، حيث تم شراء معظم تذاكر المباريات التي من المنتظر أن تباع بشكل كامل قبل انطلاقة المباريات نظراً للشهرة الواسعة التي تتمتع بها الفرق المشاركة وما تضمه من أهم نجوم كرة القدم العالمية سواء من المشاركين مع بلادهم في كأس العالم الحالية بقطر أو اللاعبين الذين لم يشاركوا وفي مقدمتهم النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ومواطنه محمد النني لاعب أرسنال وكذلك النجم البرازيلي فيرمينيو نجم ليفربول ومواطنه غابرييل قلب دفاع أرسنال، وأوديغارد قائد منتخب النرويج وأرسنال وإسماعيل بن ناصر نجم الجزائر ونادي ميلان وألكسندر لاكازيت نجم ليون، بالإضافة إلى العديد من النجوم الآخرين.

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