اتحاد الكرة الإماراتي يوفد أربعة لاعبين للمعايشة مع كريستال بالاس

المصدر: البيان

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يوفد اتحاد الإمارات لكرة القدم، أربعة لاعبين شباب إلى انجلترا لقضاء فترة معايشة وتدريب مع نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بين الاتحاد والنادي الانجليزي، وبالاتفاق مع الأندية التي ينتمي إليها اللاعبون الأربعة.

ووقع الاختيار على اللاعبين، علي صالح من الوصل، وماجد راشد من الشارقة، واللذان سينضمان لتدريبات الفريق الأول بنادي كريستال بالاس، فيما يتدرب ثنائي الجزيرة أحمد فوزي واللاعب المقيم كارلوس زاباتا مع فريق الرديف تحت 21 سنة.

ويستمر البرنامج لمدة ستة أيام، ويبدأ اللاعبون الأربعة التدريب الأول يوم 28 نوفمبر الجاري، فيما تختتم فترة المعايشة بالتدريب الأخير يوم الثالث من ديسمبر المقبل.

وتعد فكرة إرسال اللاعبين إلى الخارج لغرض التدريب إحدى خطوات اتحاد الكرة بالتعاون مع الأندية لتطوير مهارات اللاعبين، حيث يسعى الاتحاد إلى استثمار علاقاته الخارجية الواسعة، خاصة مع الاتحادات الوطنية التي لها باع طويل في صقل مواهب اللاعبين، كما يعد برنامج ابتعاث اللاعبين إلى الدوري الانجليزي مع نادي كريستال بالاس جزءاً من برنامج تطوير الموهوبين الذي أطلقه اتحاد الإمارات لكرة القدم، والذي يستهدف صقل مواهب اللاعبين الشباب واكسابهم الخبرات اللازمة.

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