ايلتون.. جائزة ونجومية بـ «هاتريك»

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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نال البرتغالي ايلتون فيلبي مهاجم خورفكان نجومية مباراة فريقه أمام الوصل خلال مباريات إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، حيث تمكن من التوقيع على ثلاثة أهداف «هاتريك» من أهداف فريقه الأربعة في مرمى «الإمبراطور»، وهي الأهداف التي قادت النسور إلى التحليق مع الثمانية الكبار.

وعقب اللقاء قامت اللجنة المنظمة بمنح ايلتون جائزة نجومية المباراة تقديراً لما قدمه خلال اللقاء والذي عاد فيه خورفكان من بعيد، وتمكن من حجز بطاقة الصعود بعد خسارته للقاء الذهاب في خورفكان بنتيجة 3 - 2 إلا إن لاعبي« النسور» تمكنوا من الفوز في الإياب برباعية.

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