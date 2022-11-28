«الحصن» يغرد بصدارة «الهواة» و«الإعصار» يسترد الوصافة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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غرد دبا الحصن في صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، بتحقيقه فوزاً مهماً أمس على الجزيرة الحمراء، بنتيجة 1 - 2، في الجولة 12، وصل للنقطة 24، سجل الثنائية كل من جيلمار سيلفا وباولو هنريكي، فيما أحرز للجزيرة الحمراء علي صنقور في الوقت بدل الضائع، وتجمد رصيد الفريق عند 21 نقطة. واستعاد فريق حتا الوصافة، بتخطيه مصفوت بنتيجة 3 - 1، وسجل الثلاثية راشد عيسى وأنيس كريمي، وعلي عيد، وأحرز لمصفوت باولو هنريكي، ليرفع «الإعصار» رصيده إلى 23 نقطة، ويبقى مصفوت عند 17 نقطة.

وواصل فريق الإمارات مشوار الانتصارات، وحسم ديربي مسافي بثلاثية، أحرز منها البرازيلي ديغو سيلفا «هدفين»، وأضاف مواطنه واندرسون هدفاً، ووصل الصقور للنقطة 21، وبقى مسافي عند 18 نقطة، وفجر «غلف اف سي» المفاجأة، وتغلب على الحمرية 2 - 1، وسجل الهدفين حمد ديوب، وأحرز للحمرية جارد سانتوس، ووصل «غلف» إلى 16 نقطة، واستمر الحمرية برصيد 18 نقطة.

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