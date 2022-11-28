الظفرة يعانق الفوز بعد 7 هزائم متتالية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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نجح الظفرة في معانقة الفوز أخيراً بعد 55 يوماً من النتائج السلبية، تلقى خلالها 7 هزائم متتالية، وذلك بالفوز الذي حققه على ضيفه عجمان 2 - 0 في جولة إياب المرحلة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي مساء أول من أمس، وجاء الفوز مصحوباً بنيل بطاقة التأهل إلى ربع نهائي المنافسة الذي يلتقي فيه العميد النصراوي، بعد أن تساوى مع «البرتقالي» في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-3، لكنه تفوق بالهدف الذي أحرزه خارج قواعده في لقاء الذهاب الذي كسبه عجمان 1-3.

ويعتبر الفوز على عجمان، الثاني للظفرة في الموسم الحالي، بعد انتصاره الأول والوحيد في بطولة الدوري على شباب الأهلي 3 - 2 بالجولة الرابعة من المنافسة يوم 2 أكتوبر الماضي في بطولة الدوري، والذي خسر بعده الفريق 6 مباريات في المنافسة ذاتها، بجانب خسارته أمام عجمان في بطولة الكأس، محققاً أسوأ نتائجه في المواسم الأخيرة، والتي وضع لها حداً بانتصاره أول من أمس الذي أسعد جمهوره خصوصاً أنه تمكن من إحراز هدفه الثاني والذي ضمن له بطاقة التأهل في الثانية الأخيرة من الزمن المحتسب بدلاً عن المبدد للقاء عن طريق الهولندي محمد راجحي من ضربة ثابتة.

ترتيب الأوراق

وجاء فوز الظفرة بقيادة المدرب الصربي الكسندر، في ثاني مباراة له مع الفريق بعد توليه المهمة أخيراً خلفاً لمواطنه نيبوشا وكانت مباراته الأولى أمام خورفكان بعد 72 ساعة من تعاقده مع النادي، لينجح الكسندر في إعادة لاعبيه سريعاً إلى سكة الانتصارات بعد أن أعاد ترتيب صفوف الفريق وأجرى تغييرات في طريقة اللعب وبعض عناصر التشكيلة.

ورفع الانتصار، معنويات إدارة النادي والجهاز الفني واللاعبين، ومنح الجميع الثقة قبل مواصلة مشوار الموسم بمقابلة النصر في مرحلة ربع نهائي الكأس، وبطولة الدوري التي يحتل فيها الفريق المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط فقط.

المزيد من العمل

وأكد الكسندر، أن لاعبيه قدموا مستوى جيداً أمام عجمان، ولعبوا بروح قتالية عالية، ولكنه قال إن مواصلة الانتصارات تتطلب المزيد من العمل في المرحلة المقبلة، وأضاف: يجب أن نبذل الجهد في كل تدريب وأن نضاعف العطاء في كل مباراة، هكذا فقط يمكن أن تتحسن نتائجنا وأن نحقق كل أهدافنا، علينا أن نعمل دون توقف.

وأعرب عن ثقته في جميع عناصره، وقال: إنهم يتمتعون بقدرات جيدة ولديهم رغبة قوية في تحقيق الانتصارات، ذاكراً أنه من المهم المواصلة بالروح والجدية ذاتها في المشوار المقبل.

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