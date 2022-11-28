تيغالي.. عودة بأسرع «هاتريك»

المصدر: كلباء - محمد فضل

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واصل فريق الوحدة مشوار التألق في مختلف المسابقات وحجز بطاقة التأهل لدور الثمانية من مسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي، وتمكن رجال المدرب خيمينيز من إيداع 5 أهداف في مرمى حارس النمور، وقرن لاعبو الوحدة الفوز بأداء جيد طوال زمن المباراة التي تألق فيها البديل سبستيان تيغالي موقعاً على ثلاثية في ظرف 8 دقائق (85، 89، 93)، محرزاً الهاتريك الأسرع له في مسيرته الكروية.

ولم يؤثر توقف دوري أدنوك للمحترفين بسبب قيام مباريات كأس العالم فيفا قطر 2022 على أداء الفريقين، خصوصاً نجوم الوحدة الذين عرفوا كيف يقلبون التأخر بهدف إلى فوز عريض وبخمسة أهداف، حيث حكى كل هدف روعة الآخر، ويؤكد تأهل العنابي لربع النهائي بالخماسية، أن الفريق مصمم على المضي في مختلف المسابقات، حيث يتصدر حالياً دوري أدنوك للمحترفين وضمن مقعده في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فيما يواجه شريكه في الصدارة شباب الأهلي في السابع من ديسمبر المقبل في الدور الأول من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة في قمة مبكرة من مسابقة أغلى الكؤوس.

سيطرة

ووصف المدرب خيمينيز المدير الفني للوحدة الفوز على كلباء بالمهم، مشيراً إلى أن اللاعبين كانوا في الموعد وقاموا بأداء واجبهم على أكمل وجه بعد أن قدموا مباراة كبيرة، ولفت إلى أن الفريق تمكن من إحكام السيطرة مع انطلاقة الشوط الثاني، وقال إن اللاعبين كانوا على ثقة كبيرة بأنفسهم ولابد من تهنئتهم على هذا الانتصار.

وقال المدرب صالح مصطفى مساعد فرهاد مجيدي مدرب كلباء الذي طرد بالبطاقة الحمراء: لاعبو كلباء بسطوا سيطرتهم مع بداية المباراة ونجحوا في التقدم بهدف ملعوب عن طريق اللاعب أحمد جشك لكن بعد احتساب ركلة الجزاء للضيوف، افتقد اللاعبون التركيز وتعددت الأخطاء التي نتج عنها أكثر من هدف لمصلحة الوحدة، وكان من المفترض الرجوع بعد أن لاحت لنا أكثر من فرصة لكن مد الهجوم الوحداوي تواصل لنخسر بهذه النتيجة، وعلى لاعبي كلباء عدم البكاء على اللبن المسكوب والتهيؤ الجيد لمباراة الدور الأول من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الذيد يوم 7 ديسمبر المقبل.

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