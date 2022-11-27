الشارقة والوحدة والظفرة تكمل عقد «الثمانية»

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، أحمد عيسى

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أكملت فرق الشارقة والوحدة والظفرة أمس عقد فرق دور الثمانية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، وتأهل الشارقة رغم خسارته من ضيفه بني ياس 2 - 3 في جولة الإياب للدور الأول، وكان الشارقة فاز ذهاباً 3 - 0.



ونجح «السماوي» في التقدم 3 - 1، قبل أن يكمل المباراة بعشرة لاعبين في آخر ربع ساعة لطرد حارسه، سجل لبني ياس رفاييل الياس «هاتريك» في الدقائق 30، و42، و53، واحرز للشارقة ديوب وعثمان كمارا بالدقيقتين 40 و85.



وتغلب الوحدة على كلباء 5 - 1، أحرز الخماسية كل البرازيلي جواو بيدرو «ركلة جزاء»، والمصري أحمد رفعت، والبديل تيغالي «هاتريك»، ولكلباء أحمد جشك، وطرد الحكم يحيى الملا ،مدرب كلباء الإيراني فرهاد لاعتراضه على قرار احتساب ركلة جزاء ضد كلباء، لقيام لاعبه محمد عبدالرحمن بعرقلة لاعب الوحدة عبدالله حمد، في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.



وفاز الظفرة على عجمان 2 - 0، وتأهل استناداً إلى اللائحة التي منحته الأفضلية بالهدف الذي أحرزه في جولة الذهاب، وساد جدل بعد انتهاء المباراة حول تحديد هوية المتأهل في مشهد غريب، على خلفية فوز عجمان في جولة الذهاب 3 - 1، ليتساوى الفريقان في مجموع الأهداف من مباراتي الذهاب والإياب ( 3-3) . ولم يتمكن لاعبو الفريقين من مغادرة الملعب، لعدم معرفة اللائحة، وهل سيتم لعب ركلات الترجيح ام لا، ولكن بعد اتصالات هاتفية تم حسم الجدل بالتأكيد على عدم الحاجة لركلات الترجيح، وتأهل الظفرة .

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