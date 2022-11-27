التعاون يهزم الفجيرة في دوري «الهواة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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فاز التعاون على الفجيرة 2 - 1، في الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، وأحرز ثنائية الفائز كل من أحمد مال الله لاعب الفجيرة بالخطأ في مرمى فريقه، وكارلوس ألبرتو في الدقيقتين 23، (90+5)، فيما احرز للخاسر يوسف محمد في الدقيقة 80، ورفع التعاون رصيده إلى 17 نقطة، فيما تجمد «الذئاب» عند 9 نقاط، وتعادل العروبة والذيد 2 - 2، سجل هدفي العروبة كل من فيليب وسعيد عبيد، وللذيد الحساني تامبورا وارنست اجانغ. وتختتم مباريات الدولة اليوم بأربع مباريات، ويلعب دبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، وحتا مع مصفوت، والإمارات مع التعاون، في ديربي رأس الخيمة، و«غلف إف سي» مع الحمرية.

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