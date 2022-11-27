الأرض تبتسم لشباب الأهلي واتحاد كلباء في دوري أدنوك

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

قبل توقف دوري أدنوك للمحترفين عند الجولة العاشرة، نجح شباب الأهلي في اعتلاء القمة برصيد 22 نقطة، مستفيداً من نتائجه في مبارياته على أرضه.

بينما وصل اتحاد كلباء إلى المركز السابع في الترتيب العام بفضل نتائجه على أرضه التي وضعته في المركز الثاني بين أفضل النتائج على الأرض التي ابتسمت له مثلما ابتسمت لشباب الأهلي، بينما يعتبر الوحدة - ثاني الترتيب العام بفارق المواجهات المباشرة عن شباب الأهلي المتصدر - أفضل الفرق خارج أرضها من حيث النتائج.

يبقى شباب الأهلي، متصدراً لترتيب أندية دوري أدنوك للمحترفين وفقاً للنقاط التي جمعها من المباريات المقامة على ملعب صاحب الأرض، بعدما جمع «فرسان دبي» 13 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطة واحدة عن اتحاد كلباء في المركز الثاني.

والذي جمع 12 نقطة من 5 مباريات على أرضه، ويأتي عجمان في المركز الثالث برصيد 11 نقطة من 6 مباريات، ويحتل الجزيرة وخورفكان المركزين الرابع والخامس بحصول كل منهما على 10 نقاط من 6 مباريات.

وجمع كل من العين والوحدة، 9 نقاط من 4 مباريات على أرضهما، ويحتلان المركزين السادس والسابع بالترتيب، ويتساوى معهما الوصل بالنقاط نفسها ولكن من 5 مباريات، ويحتل المركز الثامن، ويأتي بني ياس في المركز التاسع بعدما جمع 8 نقاط من 6 مباريات، ويليه الشارقة عاشراً بجمع 7 نقاط من 5 مباريات، ويحتل الظفرة المركز الحادي عشر بحصد 4 نقاط من 4 مباريات.

والنصر في المركز الثاني عشر بالحصول على 3 نقاط من 4 مباريات، ودبا الفجيرة في المركز الثالث عشر دون نقاط من 5 مباريات، والبطائح في المركز الأخير دون نقاط من 4 مباريات.

ويعتبر العين الأقوى هجوماً على أرضه بتسجيل 14 هدفاً، وبفارق 3 أهداف عن كل من اتحاد كلباء والوحدة والوصل، فيما كان البطائح الأضعف هجوماً بتسجيل هدف واحد، وتلاه دبا الفجيرة بتسجيل 3 أهداف، بينما الوحدة الأقوى دفاعاً على أرضه بتلقي مرماه 3 أهداف فقط، ويليه الشارقة والعين بتلقي كل منهما 4 أهداف، ثم شباب الأهلي وعجمان وتلقى كل منهما 5 أهداف، في حين، كان البطائح الأضعف دفاعاً على أرضه بتلقي 13 هدفاً، وتلاه دبا الفجيرة بتلقي 12 هدفاً.

خارج الديار

ويتصدر الوحدة ترتيب الأندية وفقاً لعدد النقاط المحصودة خارج الديار، بعدما جمع 13 نقطة من 6 مباريات، ويليه الشارقة بالرصيد نفسه وبفارق الأهداف ومن 5 مباريات، وحل الوصل ثالثاً بحصوله على 12 نقطة من 5 مباريات، والبطائح رابعاً بـ 12 نقطة من 6 مباريات، وشباب الأهلي خامساً بـ 9 نقاط من 4 مباريات، والعين سادساً بـ 8 نقاط من 6 مباريات.

والجزيرة سابعاً بـ 7 نقاط من 4 مباريات، ويحتل عجمان المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، ويليه اتحاد كلباء تاسعاً بـ 5 نقاط من 5 مباريات، وبني ياس عاشراً بـ 3 نقاط من 4 مباريات، ويأتي النصر في المركز الحادي عشر بـ 3 نقاط من 6 مباريات، ويليه خورفكان في المركز الثاني عشر بنقطة واحدة من 4 مباريات، ثم دبا الفجيرة في المركز الثالث عشر بالرصيد نفسه ولكن من 5 مباريات، وأخيراً الظفرة في المركز الرابع عشر دون أي نقاط من 6 مباريات.

وكان الوحدة الأقوى هجوماً خارج الأرض، بتسجيل 12 هدفاً، ويليه شباب الأهلي بتسجيل 11 هدفاً، ثم الشارقة والعين وكل منهما سجل 10 أهداف، أما الأضعف هجوماً، فدبا الفجيرة وخورفكان، وسجل كل منهما هدفاً واحداً،.

ويليهما اتحاد كلباء وسجل 3 أهداف، والأقوى دفاعاً خارج الديار، شباب الأهلي بتلقي 4 أهداف، ويليه الشارقة والوصل والجزيرة وعجمان، بتلقي كل منها 5 أهداف، أما الأضعف دفاعاً، فنادي الظفرة بتلقيه 26 هدفاً، ويليه النصر بتلقيه 14 هدفاً.

ويعتبر العين الأقوى هجوماً بتسجيل 24 هدفاً، وبفارق هدف وحيد عن الوحدة بالمركز الثاني، و4 أهداف عن شباب الأهلي في المركز الثالث، والأضعف هجوماً دبا الفجيرة بتسجيل 4 أهداف فقط، ويليه البطائح 8 أهداف، ثم النصر 6 أهداف، أما الأقوى دفاعاً، فأندية شباب الأهلي والوحدة والشارقة، وتلقت شباك كل منها 9 أهداف، والأضعف دفاعاً، الظفرة بتلقيه 32 هدفاً، ويليه دبا الفجيرة والنصر، وتلقى كل منهما 21 هدفاً.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز