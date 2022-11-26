النصر والجزيرة وخورفكان إلى دور الثمانية لكأس «ADIB»

المصدر: متابعة - علي شدهان، علي الظاهري، أحمد عيسى

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تأهلت فرق الجزيرة والنصر وخورفكان، أمس، إلى دور الثمانية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم «ADIB»، وجاء تأهل النصر رغم خسارته أمام مضيفه البطائح 1 - ٢ في إياب الدور الأول باستاد صقر بن محمد القاسمي مستفيداً من فوزه في مرحلة الذهاب بثنائية ليضمن عبوره إلى دور الثمانية بمجموع المباراتين 3 - 2، ونجح «العميد» في هز الشباك قبل نهاية الشوط الأول عبر هدف البرازيلي لوكاس ألفيس في الدقيقة 44، بينما سجل ثنائية «الراقي» البديل أحمد خليل في الدقيقتين 73 و(7+90)، في بداية أهدافه مع البطائح بالموسم الحالي منذ انضمامه للفريق في فترة الانتقالات الصيفية.



شهدت الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه ديمبو داربو مهاجم النصر، بسبب ارتكابه خطأ ضد خميس إسماعيل لاعب البطائح، بينما ألغى الحكم هدف أحمد موسى في بداية المباراة بداعي التسلل.



وتأهل الجزيرة بفوزه على دبا الفجيرة في الإياب 3 - 1، وكان الفريق فاز «ذهاباً» بهدف، ليؤكد تفوقه على منافسه، تبادل تسجيل ثلاثية «فحر أبوظبي» عمر تراوري، علي مبخوت، برونو دي أوليفيرا في الدقائق 12 و68 و71 وأحرز هدف الخاسر راشد محمد بالدقيقة 41.



وودع الوصل البطولة بعد الخسارة القاسية من خورفكان في مباراة الإياب باستاد زعبيل بأربعة أهداف دون رد، وبفارق 3 أهداف عن نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت للوصل بثلاثة أهداف لهدفين، سجل رباعية خورفكان، فالمار بالدقيقة 8، ووالتون «هاتريك» في الدقائق 32 و88 و93.



وخاض الوصل المباراة بفرصتي التعادل والفوز، إلا أنه لم يقتنص أياً منهما، رغم أنه لعب بمشاركة غالبية تشكيلته الأساسية. ويلتقي في دور الثمانية الجزيرة مع شباب الأهلي، والنصر مع الفائز من عجمان والظفرة، وخورفكان مع الفائز من الشارقة وبني ياس.

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