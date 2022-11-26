«هداف المدافعين» يعود للجزيرة في «الميركاتو »

المصدر: أبوظبي - احمد عيسى

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود الصربي ميلوس كوسانوفيتش، الملقب بـ «هداف المدافعين»، إلى كشوفات الجزيرة في «الميركاتو الشتوي»، وكان النادي استبعد اللاعب بسبب إصابته بكسر في الساق، خضع بعدها لعملية جراحية في أحد مستشفيات دبي وسط اهتمام ودعم كبير من أسرة النادي، وبدأ اللاعب مؤخراً مرحلة التأهيل تحت إشراف النادي تقديراً من إدارته، وقدم ميلوس مردوداً متميزاً مع الفريق خلال المواسم الثلاثة الماضية، وظل المدرب الهولندي مارسيل كايزر يؤكد أن غياب ميلوس بسبب الإصابة مؤثر، ما يؤكد تمسكه بعودته من جديد.

وشارك ميلوس «32 عاماً» مع الجزيرة في 62 مباراة بالدوري، منذ انضمامه إلى كشوفاته في أغسطس 2019، وأحرز 11 هدفاً، مقدماً مستويات متميزة وكان من أبرز مدافعي أندية المحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز