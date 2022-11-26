الشارقة وبني ياس.. مهمة سهلة

المصدر: الشارقة- ياسر قاسم، أبوظبي – محمد صادق

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يشهد استاد الشارقة في السابعة والنصف من مساء اليوم لقاء الإياب بين صاحب الأرض وضيفه بني ياس ضمن الدور الأول لكأس «مصرف أبوظبي الإسلامي»، وتبدو المهمة سهلة للشارقة للعبور للدور ربع النهائي بعد فوزه العريض في الذهاب خارج ملعبه 3-0، وبالمقابل ستكون المهمة أصعب للضيوف في تعويض تلك النتيجة وتحقيق التأهل.

ويطمح بني ياس إلى تقديم عرض جيد أمام الشارقة ومحاولة العودة بنتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة بعد خسارة مباراة الذهاب، وهو ما يضعف حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني من البطولة.

واستعد السماوي للمباراة من خلال التدريبات اليومية منذ بداية فترة التوقف، وفضل الجهاز الفني عدم خوض أي مباراة ودية والاكتفاء بالتدريبات لتجهيز اللاعبين.

ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني لفريق الشارقة كوزمين أولاريو بعدد من اللاعبين الشباب والبدلاء في التشكيلة الأساسية، وأكد كوزمين جاهزية فريقه للمباراة، وطالب بعدم التهاون والاعتماد على نتيجة الذهاب التي كسبها الفريق بثلاثية نظيفة وقال تفصيلاً: «ما زالت أمامنا مباراة مهمة يجب علينا العمل على الفوز بها ونسيان النتيجة التي حققناها في الذهاب، علينا اللعب بجدية وتركيز عال حتى نستطيع العبور للدور الثاني من البطولة».

وتحدث كوزمين عن منافسه في المباراة بني ياس مؤكداً احترامه لجميع المنافسين في جميع البطولات ولن تكون أي مواجهة سهلة، وأكد قوة فريق بني ياس ووصفه بالفريق الجيد.

هدف

وقال الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس إن الفريق سيخوض مهمة صعبة في مواجهة فريق قوي، وصعوبتها تكمن بعد أن خسر الفريق في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف، إلا أنه يسعى إلى تقديم عرض قوي يؤكد على جاهزية الفريق للمرحلة المقبلة.

وأضاف: «ليس لدينا ما نخسره بعد الهزيمة في الذهاب على ملعبنا، بالتأكيد الشارقة يمتلك أفضلية النتيجة، وهو فريق قوي في الموسم الحالي، ولكننا سنذهب إلى هناك لتقديم أفضل ما لدينا».

وتابع: «نعلم مدى صعوبة مهمتنا، وسنحاول تقديم أداء قوي، ولم لا العودة بنتيجة إيجابية، خاصة وأنها مباراة أمام منافس جيد للغاية».

وختم: «من المهم خوض مباراة قوية مثل هذه كونها تعد الاختبار الأخير قبل مواجهة مصفوت في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة».

وشدد لاعب الشارقة حمد فهد على ضرورة اللعب بجدية وانضباط في المباراة حتى يستطيع الفريق تحقيق نتيجة تكفل له العبور للدور ربع النهائي وقال: «مباراة مهمة يجب علينا الدخول إليها بجدية شديدة والعمل على تأمين النتيجة الإيجابية التي حققناها في مباراة الذهاب».

وأشار أن مباريات كأس مصرف أبوظبي الإسلامي تمنح فرصة لعدد كبير من اللاعبين الذين لا يجدون فرصة كبيرة في المشاركة بمباريات الدوري لاختبار جاهزيتهم في مباراة تنافسية ولفت أنظار المدرب والجهاز الفني وهو ما يسعى خلاله اللاعبون لاستغلال هذه الفرصة.

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