الظفرة وعجمان.. تعويض وتأكيد

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، عجمان - ياسر قاسم

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يستقبل الظفرة على ملعبه ضيفه عجمان عند الرابعة و 45 دقيقة مساء اليوم لحساب جولة الإياب من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في مهمة صعبة لصاحب الأرض الذي يسعى لتعويض خسارة جولة الذهاب 1-3 وتحقيق التفوق على ضيفه لنيل بطاقة التأهل، فيما يسعى «البرتقالي» لتأكيد تفوقه وتكرار الفوز على «فارس الظفرة» والتأهل بجدارة، مع مواصلة المستويات المتميزة التي ظل يقدمها في الموسم الحالي.

وركز مدرب عجمان على تجهيز جميع اللاعبين خلال التدريبات اليومية، لمنح الفرصة لعدد من البدلاء للعب في التشكيلة الأساسية لمباراة اليوم.

ويقود الظفرة في لقاء اليوم، مدربه الجديد الصربي ألكسندر الذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً لمواطنه نيبوشا، وضاعف ألكسندر من تدريبات الفريق في الفترة السابقة، وعمل على تحضير لاعبيه فنياً وبدنياً بهدف تصحيح مساره والعودة من جديد لمعانقة الانتصارات، على الرغم من المهمة الصعبة التي تنتظره.

وأكد ألكسندر أن فريقه في قمة الجاهزية للقاء، مع عدم وجود غيابات مؤثرة، وقال: الظفرة سيدخل اللقاء من أجل تعويض خسارة جولة الذهاب مع اللعب بدون ضغوط نفسية حتى لا تؤثر على الأداء، المهم أن نجتهد في أرضية الملعب وأن نبذل كل جهدنا من أجل الفوز.

وأثنى مدرب الظفرة على منافسه وقال إن عجمان من الفرق القوية التي حققت نتائج مبهرة في الموسم الحالي، ذاكراً أنه يتميز بالسرعة والمهارة ولديه لاعبون بجودة عالية في كل الخطوط، وأضاف: عجمان فريق يستحق الاحترام بكل تأكيد لكن لديه أيضاً نقاط ضعف وقوة مثل كل الفرق، يجب أن نلعب أمامه بتركيز وأن نبتعد عن ارتكاب الأخطاء حتى ننجح في الفوز عليه، ورغم التأكيد بأن مهمتنا صعبة لكنني على ثقة كبيرة بأن اللاعبين قادرون على النجاح في هذه المهمة.

تحذير

واعتبر مدرب عجمان غوران، أن فريقه حقق نتيجة إيجابية في الذهاب، ونبه في الوقت نفسه للتعامل بجدية في لقاء الإياب، وقال إن المباراة مهمة ولا يتعامل معها كإعداد للدوري؛ لأن الوقت طويل للاستعداد للدوري، وأن فريقه يسعى لتحقيق أفضل نتيجة وضمان التأهل.

واعترف غوران بتأثير مباريات كأس العالم على حماس اللاعبين في الوقت الحالي، سواء في التمارين أو المباريات، وأكد في نفس الوقت على ضرورة استمرار اللعب وإقامة مباريات تنافسية من أجل المحافظة على المستوى.

وأوضح أن جميع اللاعبين جاهزون ولا توجد غيابات، والخيارات جيدة أمامه لاختيار أفضل العناصر في التشكيلة الأساسية.

وقال بلال يوسف لاعب وسط عجمان إن الظفرة من الفرق القوية على ملعبها، وإن استعدادات فريقه جاءت جدية مثل الاستعداد لجميع المباريات، وأشار إلى أن الهدف الأساسي عدم استقبال هدف في مباراة الظفرة قبل التفكير في التسجيل، وتوقع أن تنعكس مباريات الكأس على جاهزية اللاعبين بشكل إيجابي قبل العودة للدوري.

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