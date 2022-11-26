كلباء والوحدة.. مواجهة العبور

المصدر: كلباء – محمد فضل، أبوظبي – محمد صادق

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يستقبل كلباء ضيفه الوحدة عند الرابعة و45 دقيقة من مساء اليوم، في إياب المرحلة الأولى من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. ويخوض النمور لقاء اليوم بشعار الفوز دون سواه، للعبور إلى المرحلة الثانية من المسابقة، بعد تلقي الفريق الهزيمة بنتيجة 2 - 1 خلال مرحلة الذهاب التي أقيمت بملعب آل نهيان في أبوظبي يوم 11 أكتوبر الماضي.

ولن تكون المباراة سهلة على النمور والعنابي، في أعقاب الأداء الجيد الذي يظهره لاعبو كل فريق، وتألقهم خلال مباريات دوري أدنوك للمحترفين، وهو التألق الذي جعل الوحدة يحتل الصدارة مع شباب الأهلي واحتلال كلباء المركز السابع، ويعلم مدرب كلباء الإيراني فرهاد مجيدي أن أي نتيجة غير الانتصار ستحول فريقه لخوض مباريات الترضية وتحديد المراكز مع بقية الفرق الخاسرة خلال الدور الأول.

ويدخل الوحدة مواجهة اتحاد كلباء بأفضلية الفوز على ملعبه في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

ويدرك الجهاز الفني للعنابي بقيادة مانويل خيمينيز صعوبة المباراة، خصوصاً وأن النتيجة مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل وجود فرصة كبيرة لـ «النمور» للتأهل، واستغل الوحدة فترة التوقف في تجهيز الفريق وخاض خلالها مباراتين وديتين أمام الفيحاء والشباب السعوديين، إذ تعادل في الأولى 1 - 1، وفاز في الثانية 2 - 0، واستعاد العنابي خدمات الظهير الأيمن محمد برغش بعد تعافيه من إصابة بتمدد عضلي وشارك في ودية الشباب السعودي، فيما لا يزال يخضع خليل إبراهيم للعلاج.

وتوقع فرهاد مجيدي مدرب كلباء مباراة صعبة أمام الوحدة، والذي وصفه بالفريق المنظم والقوي، وقال: طالبت لاعبي النمور بضرورة التركيز العالي طوال وقت المباراة والابتعاد عن الأخطاء مع ضرورة إغلاق المساحات ومراقبة خطوط اللعب في وسط صفوف الفريق الزائر، ونوه إلى أن كلباء استغل فترة التوقف الحالي بشكل مثالي، ونسعى إلى تحقيق الفوز على العنابي والعبور إلى الدور الثاني من هذه المسابقة، لافتاً إلى جاهزية جميع لاعبي الفريق للمباراة.

أهمية

وشدد الإسباني مانويل خيمينيز مدرب الوحدة على أهمية المباراة وصعوبتها في الوقت ذاته، لاسيما أن نتيجة مباراة الذهاب غير حاسمة، مشيراً إلى أن الفريق امتلك الوقت الكافي خلال فترة التوقف للعمل على تجهيز الفريق واللاعبين بالشكل الأمثل.

وأكد أن مهمة الوحدة في مواجهة اتحاد كلباء لن تكون سهلة والفريق مطالب اللعب بطموح عالٍ، وقال: «لم نحقق نتيجة مريحة في الذهاب بسبب عدم استغلال الفرص وإهدار العديد من الأهداف، إلى جانب ارتكاب خطأ كلفنا ركلة جزاء، وهو ما يفرض علينا التركيز التام من أجل العودة بالتأهل».

ونوه خيمينيز إلى أن الفريق استفاد من التوقف ومنح في مباراة الفيحاء الفرصة للاعبين الذين خاضوا دقائق أقل في المباريات الرسمية، بينما خاض الفريق ودية مهمة أمام الشباب متصدر الدوري السعودي وحقق نتيجة جيدة رغم أنها لم تكن الأهم، وإنما الاستفادة الفنية التي خرج بها الفريق.

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