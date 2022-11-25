الوصل يودع كأس "أبوظبي الإسلامي" لمصلحة خورفكان

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير غلام كاركر

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ودع فريق الوصل الأول لكرة القدم، بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لمصلحة نظيره خورفكان بعد الخسارة القاسية في مباراة الإياب اليوم الجمعة في معقل الفهود بزعبيل بأربعة أهداف دون رد، وبفارق 3 عن نتيجة مباراة الذهاب التي أنتهت لمصلحة الوصل بثلاثة أهداف لهدفين.

سجل رباعية خورفكان في مباراة الإياب، فالمار "د8"، والتون في الدقائق "32 و88 و93" من زمن المباراة التي شهدت حضورا جماهيريا ضعيفا جدا.

وخاض الوصل، المباراة بفرصتي التعادل والفوز، إلا أنه فشل تماما في تحقيق أي من الفرصتين، رغم أنه لعب بمشاركة غالبية نجوم تشكيلته الأساسية.

وفي المقابل، قدم خورفكان أداء متوازنا، مكنه من تحقيق الأهم، وهو الفوز بفارق 3 أهداف، ومن ثم خطف بطاقة التأهل عن جدارة إلى الدور التالي من البطولة.

وبهذه النتيجة، يودع الوصل دائرة المنافسة على ألقاب أولى بطولات الموسم الجاري، ما يعد خيبة أمل مبكرة لجماهير الفهود، فيما يواصل خورفكان مشواره في البطولة بكل ثقة.

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