الجزيرة إلى ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

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تأهل الجزيرة إلى ربع نهائي كاس مصرف أبوظبي الإسلامي بعد فوزه على دبا الفجيرة في لقاء الإياب مساء اليوم 3-1، مكررا الفوز الذي حققه في جولة الذهاب بهدف، مؤكدا تفوقه واحقيته ببطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من المنافسة والتي يلتقي فيها شباب الأهلي.

قدم الفريقان مباراة متوسطة الأداء، شهدت مشاركة عدد من البدلاء في صفوف الفريقين، مع تفوق الجزيرة معظم أوقات اللقاء في السيطرة وقيادة الهجمات، ووجود بعض المحاولات من النواخذة الذي رفض الأستسلام وقاتل من أجل نيل بطاقة التاهل، لكنه اصطدم بأفضلية صاحب الأرض الذي حسم النتيجة بثلاثية تبادل في إحرازها عمر تراوري " ق12"، علي مبخوت "ق 68"، برونو دي أوليفيرا "ق 71"، وأحرز هدف النواخذة راشد محمد "ق 41".

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