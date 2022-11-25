الوصل وخورفكان.. مباراة العبور

المصدر: خورفكان - محمد فضل

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يخوض الوصل وخورفكان في السابعة والنصف من مساء اليوم في معقل الفهود بزعبيل، مباراة العبور إلى المرحلة التالية من بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بخوض مباراة الإياب بعدما حسم الإمبراطور نتيجة الذهاب لمصلحته بثلاثة أهداف لهدفين.

ويسعى الوصل إلى تأكيد جدارته في الفوز بمباراة الذهاب على ملعب منافسه، بتكرار خطف النقاط الثلاث، أو على الأقل، التعادل لبلوغ المرحلة التالية من مشوار البطولة، التي تشكل أهمية كبيرة للفرق المشاركة.

تحضيرات

وطوال الأيام الماضية، خاض الوصل سلسلة تدريبات تحضيراً لمباراة اليوم، ولعب مباراة ودية أمام نظيره اتحاد جدة السعودي، انتهت بالتعادل بهدف لمثله، وهو ما جعل الإمبراطور يبدو في كامل الجاهزية لمقابلة ضيفه خورفكان.

في المقابل، يسعى خورفكان إلى تعويض هزيمة الذهاب أمام الوصل وخطف بطاقة التأهل للمرحلة الثانية من مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكن المهمة لن تكون سهلة لرجال المدرب الوطني عبد العزيز العنبري الذي يتمنى استعادة لاعبي فريقه نغمة الفوز والعودة من زعبيل بنتيجة إيجابيه تضعه مع أندية دور الثمانية.

وتأهب خورفكان جيداً للمباراة بعد أن استغل الجهاز الفني فترة التوقف الحالية بإجراء عدد من التدريبات والتمارين المحلية وخوض مباراة ودية أمام البطائح انتهت على وقع التعادل بنتيجة 2 - 2، وستكون الفرصة جيدة للعنبري لإقحام عدد من اللاعبين الذين لم يجدوا فرصة المشاركة خلال مباريات الدوري مع تواجد أبرز لاعبي الفريق على غرار البرتغالي ايلتون هداف النسور البرازيلي جونينهو إلى جانب إسماعيل الحمادي، وكان خورفكان قد حقق فوزاً مهماً على الظفرة في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين بنتيجة 4 - 3.

احترام

الأرجنتيني خوان بيتزي، مدرب الوصل، أشار إلى استعداد فريقه الجاد للمباراة، مبدياً احترامه للمنافس، لافتاً إلى أنه، لا ينظر إلى نتيجة مباراة الذهاب، بقدر تركيزه على تجهيز فريقه بالشكل المطلوب، منوهاً إلى أنه لا بد من العمل بقوة داخل الملعب من أجل حسم الأمور لمصلحة الوصل من خلال تقديم أداء جيد، وتحقيق نتيجة إيجابية، تمكن الوصل من العبور إلى المرحلة التالية من البطولة.

حذر

بدوره، قال عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان: الفريق يطمح إلى تعويض خسارة ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الوصل ونتيجة المباراة الأولى لم تكن مرضية رغم الأداء الرجولي للاعبين، وتابع: الوصل فريق قوي والحذر أمامه واجب ونلعب من أجل الفوز.

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