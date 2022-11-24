صافرة أجنبية لقمة شباب الأهلي والوحدة بالكأس الغالية

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

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علم «البيان» أن نادي الوحدة تقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة، للاستعانة بطاقم تحكيم أجنبي، لإدارة مباراته أمام شباب الأهلي، في تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والمقررة 7 ديسمبر المقبل، بملعب شباب الأهلي، وسيقوم اتحاد الكرة باتصالاته بعدد من الاتحادات، لترشيح طاقم تحكيم متميز.

وتنطلق مباريات دور الـ 23 للكأس الغالية، يوم 4 ديسمبر، بمباراتي الإمارات مع الرمس، ودبا الحصن مع الجزيرة، ويلعب في اليوم التالي سيتي مع النصر، والفجيرة مع حتا، والبطائح مع الجزيرة الحمراء، ويلتقي يوم 6 ديسمبر التعاون مع الحمرية، والظفرة مع بينونه، وفرسان هيسبانيا مع غلف إف سي، ويتقابل يوم 7 ديسمبر الوصل مع مسافي، وكلباء مع الذيد، وشباب الأهلي مع الوحدة، وتقام 4 مباريات يوم 8 ديسمبر.

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