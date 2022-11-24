توقف دوري «الهواة» بعد الجولة 12

المصدر: (الفجيرة - محمد فضل)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف مباريات دوري الدرجة الأولى، عقب نهاية مواجهات الجولة 12 والتي تقام يومي السبت والأحد المقبلين، لإفساح المجال للفرق للاستعداد لمباريات دور الـ 32 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي تبدأ 4 ديسمبر المقبل، على أن يستأنف الدوري 17 ديسمبر.

وتشهد مباريات الجولة 12 من دوري «الهواة» 8 مباريات ويلعب السبت المقبل سيتي مع العروبة، الفجيرة مع التعاون، العروبة مع الذيد، هيسبانيا مع الرمس، ويلتقي في اليوم التالي دبا الحصن مع الجزيرة الحمراء، وحتا مع مصفوت والإمارات مع مسافي وغلف اف سي مع الحمرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز