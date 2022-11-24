غياب حارب سهيل وجيسون عن تدريبات «الفرسان»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

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استأنف الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية على ملعبه، تحت قيادة المدرب البرتغالي جارديم، في غياب اللاعبين المصابين، الذين يخضعون لبرامج علاجية، وتأهيلية خاصة، ومنهم حارب سهيل وجيسون دينايير، وستكون مباراة الفريق أمام الوحدة في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، أول ظهور رسمي لـ«فرسان دبي»، خلال فترة توقف دوري أدنوك للمحترفين.

ولن يشارك شباب الأهلي في الدور الأول للكأس كونه وصيفاً لكأس المحترفين الموسم الماضي، وتأهل مباشرة إلى الدور التالي.

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