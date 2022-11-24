توميتش: فترة التوقف مفيدة للتعرف على النصر

المصدر: (دبي- عدنان الغربي)

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أكد الكرواتي غوران توميتش مدرب النصر أنه استفاد من فترة التوقف الحالية لدوري أدنوك للمحترفين، للوقوف على إمكانات الفريق، وتجهيزه بشكل جيد للفترة المقبلة، وقال: جاءت فترة التوقف في وقت مناسب، للتعرف أكثر على الفريق وتركيز عملنا على بعض الأمور الفنية، والصورة أصبحت واضحة بشكل جيد، وسنواصل عملنا حتى يستعيد اللاعبون الثقة بأنفسهم أكثر فأكثر.

وأوضح المدرب الكرواتي أن المباراة الودية التي فاز فيها النصر على الفتح السعودي بثنائية دون رد كانت تجربة مفيدة لتصحيح بعض الأخطاء. وتم تعيين توميتش مدرباً للنصر الشهر الجاري بدلاً للألماني فينك.

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