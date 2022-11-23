«الانضباط» تنتظر رد الشامسي وحمد على «المنتخبات»

المصدر: (دبي - البيان)

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طلبت لجنة الانضباط باتحاد الكرة، في اجتماعها أمس برئاسة المستشار سعيد الحوطي من حارس الوحدة محمد الشامسي، وعبدالله حمد، لاعب الفريق، الرد على شكوى لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، ضدهما لخروجهما من معسكر المنتخب في أبوظبي من دون إذن، وذلك في موعد أقصاه 28 الجاري، ووافقت اللجنة على طلب اتحاد كلباء بتأجيل نظر مخالفته للوائح تسجيل اللاعبين، على أن يصل رد النادي في موعد أقصاه الاثنين المقبل، واعتمدت اللجنة نتيجة خسارة فريق ليوا أمام لاليغا 7 - 0 في دوري الدرجة الثانية، بسبب تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين بالمباراة، وغرمت النادي 500 درهم، لعدم قيامه بإدخال أطقم مباريات الفريق على النظام الإلكتروني لكرة القدم، وتم توجيه عقوبة لفت النظر لنادي مليحة لمخالفته لائحة المسابقات في مباراته أمام العين بدوري تحت 17 عاماً، وتغريم شباب الأهلي بمبلغ 1500 لحصول لاعبيه على 6 بطاقات صفراء في مباراته أمام النصر في دوري الأشبال.

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