ليسكوت يشيد ببرنامج مدارس مان سيتي في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

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أشاد جوليون ليسكوت، نجم كرة القدم ونادي مانشستر سيتي السابق، الفائز بلقب الدوري الإنجليزي، ببرنامج التدريبات الذي تطبقه مدارس مانشستر سيتي مع الناشئين والبراعم في الإمارات.

وقال خلال زيارة إلى الإمارات وحضوره حصة تدريبية في إحدى مدارس سيتي في أبوظبي إن المدربين يطبقون أحدث أساليب التدريب والتي ستفرز مواهب قوية للمستقبل شريطة استمرارية المواهب لتحقيق استدامة التطور في المستوى.

وأعرب جوليون ليسكوت «40 عاماً» والفائز بأربعة ألقاب خلال مسيرته مع نادي مانشستر سيتي عن سعادته بمتابعة مجموعة من المواهب التي تمتلك قدرات بدنية وفنية عالية تؤهلها للعب في أهم الأندية إذا حافظوا على تطورهم بشكل مستمر. وقال ليسكوت، كان من الرائع العودة إلى مدارس سيتي لكرة القدم في أبوظبي للتعرف على اللاعبين الواعدين، ومتابعة مدى تقدمهم، وأوضح أن ما أحبه في هذه الحصص التدريبية هو التركيز على تطوير مستوى اللاعبين والاستمتاع بالأجواء المرحة أثناء ممارسة كرة القدم.

وأضاف: يتمتع اللاعبون واللاعبات بمثل هذا الموقف الإيجابي حيث يتم تدريب اللاعبين الآن في أبوظبي ودبي، وهذا شيء يفخر به كل فرد في النادي.

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