«الأبيض».. تجمّع استثنائي منتصف ديسمبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

ت + ت - الحجم الطبيعي

يعود منتخبنا الوطني لكرة القدم للتجمع بشكل استثنائي اعتباراً من 26 ديسمبر المقبل حتى موعد السفر إلى العراق للمشاركة في منافسات «خليجي 25»، وسينتظم «الأبيض» في معسكر محلي يتخلله لعب مباراة ودية مع أحد المنتخبات العربية يوم 31 ديسمبر، تكون بمثابة بروفة مهمة قبل التوجه إلى البصرة، يطمئن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين.

وتقام بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الخامسة والعشرين في محافظة البصرة في الفترة من 6 إلى 19 يناير 2023، ويلعب «الأبيض» في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات البحرين وقطر والكويت، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات السعودية وعُمان واليمن والعراق المستضيف.

وتقام مباريات الدور الأول للأبيض على ملعب الميناء الأولمبي في البصرة، حيث يتقابل في أولى مبارياته مع نظيره البحرين يوم 7 يناير، ويلعب مع الكويت يوم 10 يناير ويختتم منافسات الدور الأول بملاقاة قطر يوم 13 من الشهر نفسه، وتنال فرق البطولة التي تستمر في البطولة راحة يومي 14 و15 يناير، وتستأنف المباريات بالدور نصف النهائي يوم 16 منه بنظام خروج المغلوب، على أن تقام المباراة النهائية يوم 19 يناير بملعب البصرة الدولي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز