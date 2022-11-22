الوحدة يتفوق على الشباب السعودي ودياً

المصدر: (أبوظبي – محمد صادق)

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فاز الوحدة على الشباب السعودي 2 - 0، في المباراة الودية التي جمعتهما بملاعب أكاديمية كرة القدم بالشهامة. سجل الهدفين جواو بيدرو وأحمد رفعت، وجاءت المباراة ضمن استعدادات «العنابي» لمواجهة اتحاد كلباء يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

ويؤدي الوحدة تدريباته اليومية على ملاعب أكاديمية كرة القدم خلال فترة التوقف، وكان خاض ودية أمام الفيحاء السعودي، الذي يقيم معسكراً إعدادياً في أبوظبي، وانتهت بالتعادل 1-1، دفع خلالها خيمينيز مدرب الفريق بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في الفترة الماضية.

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