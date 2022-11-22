«المفاجأة».. الحاضر الدائم في «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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لم تغب المفاجآت عن مباريات دوري الدرجة الأولى منذ انطلاقته في سبتمبر الماضي، وباتت المفاجأة الحاضر الدائم في كل المراحل، ففي كل جولة تكون هناك مفاجأة مدوية تغير في مراكز الفرق أو في مسار الصدارة، كما حدث خلال مباراة مسافي وحتا، والأخير تربع على قمة الهواة منذ أسابيع، ليتنازل عنها مجبراً هذه المرة لدبا الحصن، الذي استغل فرصة تجمد «الإعصار» عند النقطة 20 على أكمل وجه، ونجح في انتزاع الصدارة برصيد 21 نقطة.

لكن «الحصن» ليس وحده في هذا المركز المهم، بل هناك الجزيرة الحمراء، مفاجأة موسم الهواة، والذي عرف كيف يروض ذئاب الفجيرة في الوقت بدل الضائع بهدف دون رد. ويتراجع حتا للمركز الثالث بعد تعرض مدرب الإعصار الدكتور عبد الله مسفر لهزيمته الأولى منذ توليه قيادة الجهاز الفني للفريق في بداية أكتوبر الماضي.

إثارة

واستعاد الإمارات بريقه، ووضع حداً لهزائمه الأخيرة، بعد أن عاد من ملعب الحمرية «العنيد» بالنقاط الثلاث، ليصل إلى النقطة 18 في المركز الرابع، ويتقاسم المركز مع الحمرية ومسافي، والأخير كان نجم الأسبوع بجدارة، بعد أن تمكن من إلحاق الهزيمة بالإعصار، مزيحاً إياه عن الصدارة.

الوسط

وفي مراكز الوسط انتفض الذيد، بالفوز على سيتي بثلاثية، ليرفع رصيده إلى 17 نقطة، وهو غير بعيد عن مراكز المقدمة، حيث يتساوى الذيد في مجموع النقاط مع مصفوت المنتصر على التعاون والعربي، الذي اكتسح فرسان هيسبانيا بنتيجة 9 /‏‏‏2، وهي النتيجة الأكبر في الدوري.

وتراجع التعاون بخسارته على ملعبه أمام غلف اف سي للمركز العاشر برصيد 14 نقطة، يليه غلف برصيد 13 نقطة، ومن ثم يأتي العروبة الذي حرق أعصاب جماهيره، بعد التعرض للهزيمة السادسة ، ليتجمد رصيده عند 11 نقطة، وباتت فرصه في اللحاق بركب المقدمة صعبة. وفي أسفل الترتيب تأتي أندية الرمس والفجيرة، برصيد 9 نقاط ، ثم سيتي في المركز 15 بثماني نقاط، وفي المركزين الأخيرين يأتي بينونة وفرسان هيسبانيا برصيد 6 نقاط .

أغلى الأهداف

وتمكن لاعب الجزيرة الحمراء الأرجنتيني غونزالو كوردوبا من تسجيل أغلى الأهداف ، وجاء في شباك الفجيرة، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وسجله على الطائر ليضمن كوردوبا أغلى ثلاث نقاط لفريقه حافظ بموجبها على بقاء الجزيرة الحمراء في صدارة الترتيب مع دبا الحصن.

الجولة 12

وتنطلق مباريات الجولة 12 السبت المقبل بأربع مباريات تجمع سيتي مع العربي، الفجيرة مع التعاون، العروبة مع الذيد، وهيسبانيا مع الرمس، ويلتقي الأحد دبا الحصن مع الجزيرة الحمراء،و حتا مع مصفوت، والإمارات مع مسافي، وغلف اف سي مع الحمرية.

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