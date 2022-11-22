العامري: استفدت من خصيف و«الدكة» لا تزعجني

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

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أكد عبد الرحمن العامري حارس مرمى الجزيرة، استفادته من زميله علي خصيف الحارس الأول وقائد الفريق، ذاكراً أن جلوسه على دكة البدلاء لا يزعجه، وأنه يعمل باستمرار على تطوير قدراته الفنية حتى يكون جديراً بالثقة، وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن خصيف لاعب كبير وصاحب خبرة طويلة في الملاعب يقدم له ولكل زملائه اللاعبين الكثير من النصائح وأنه يتعلم منه في التدريبات والمباريات وأضاف: لا مشكلة في جلوسي احتياطياً للاعب بقامة علي خصيف، المشاركة الأساسية الهدف منها خدمة الفريق لذلك المهم دائماً الفوز وليس مهماً من يشارك أو يجلس على الدكة.

طموح

وعن طموح «فخر أبوظبي»، قال: الكل يفكر في الإنجازات، وفريقنا قادر على ذلك ، وحاليا نتعامل مع كل مباراة على حدة بطموح الفوز وتقديم مستوى متميز.

منافسة

وأشارعبد الرحمن العامري إلى أن عدة أندية تتنافس على التتويج باللقب وأخرى تعمل على تحقيق مراكز جيدة، والبعض يسعى للبقاء، وقال: هنالك ارتفاع ملحوظ في مستوى الدوري وكل الفرق تقدم مستويات جيدة، وساهمت زيادة عدد الأجانب في تطور أداء الفرق مما يساهم في تطوير مستوى الدوري وكرة الإمارات.

وأثنى حارس الجزيرة على دعم جماهير النادي، مؤكداً أنهم يقدمون أفضل دعم معنوي بحضورهم وتشجيعهم، ذاكراً أن تواجد محبي الجزيرة في المدرجات يزيد من دافع اللاعبين ويجعلهم أكثر إصراراً على تحقيق النتائج المرضية، وحضور الجماهير رفع المستوى الفني للدوري.

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