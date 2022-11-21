ياسر سالم: الاحتكاك واكتساب الخبرات هدف «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أشاد ياسر سالم مدير منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، بنجاح المعسكر المحلي الذي اختتم مساء أول من أمس في العاصمة أبوظبي، وقال إنه حقق الأهداف المرجوة منه، والتي رسمها الجهاز الفني، سواء بمشاركة عناصر شابة جديدة أم تطبيق خطط لعب، وهي خطوة من خطوات الاستعداد للمنافسات الرسمية المقبلة سواء «خليجي 25» أم غرب آسيا وكذلك نهائيات كأس آسيا، حيث يخطط الجهاز الفني للمنافسة القوية خلال المشاركة في تلك البطولات.

أهداف فنية

وعن نتيجة المباراتين الوديتين أمام الأرجنتين وكازاخستان قال ياسر سالم الهدف من المباريات الودية تجربة لاعبين جدد وتوفير احتكاك قوي للاعبين يمنحهم مزيداً من الخبرات خصوصاً العناصر الجديدة التي تنال فرصة اللعب، ونحن لا ننظر إلى النتائج قدر اهتمامنا بتحقيق الأهداف الفنية والتكتيكية خلال تلك التجارب. وفيما يتعلق باستبعاد اللاعبين محمد الشامسي وعبدالله حمد بسبب خروجهما من معسكر المنتخب من دون إذن، قال مدير المنتخب لدينا نظم ولوائح يتم تطبيقها خلال تجمعات المنتخب، وأي لاعب يخالف تلك النظم واللوائح يتم استبعاده وتحويله للجان المختصة ونأسف على أي سلوك شخصي يرتكبه أحد لاعبينا، وتم رفع مذكرة بالواقعة إلى لجنة الانضباط لكونها المختصة بالتعامل مع مثل تلك الأمور.

عن قلة الأهداف المسجلة في المباريات الودية الماضية أكد ياسر سالم: في كل مباريات تسنح للمنتخب العديد من فرص التسجيل، وخلال مباراة كازاخستان سجلنا هدفين، والمدرب يمنح الفرص لكل العناصر المتواجدة بقائمة المنتخب.

وفيما يتعلق باستعداد المنتخب لبطولة «خليجي 25» قال ياسر سالم: سيكون هناك تجمع في شهر ديسمبر المقبل، سيتخلله إقامة مباراة ودية يوم 30 ديسمبر تكون بمثابة بروفة أخيرة قبل التوجه للبصرة.

أداء متواضع

وكان الأبيض حقق فوزاً ودياً على كازاخستان بنتيجة (2 - 1)، في آخر تجارب الفريق بمعسكر أبوظبي، إلا أن الأداء لا يزال دون المستوى قبل شهرين فقط من المشاركة في بطولة كأس الخليج «25» بمدينة البصرة العراقية.

وخلال الفترة الماضية ومنذ تولى أروابارينا تدريب المنتخب في 13 فبراير 2022، قاد «الأبيض» في 8 مباريات، فاز مرتين وتعادل في مباراة واحدة، وخسر 5 مواجهات خلال 279 يوماً، وسجل اللاعبون خلال المباريات الثمانية، 5 أهداف فقط، بينما تلقت شباكهم 15 هدفاً بمعدل 1.8 هدف في المباراة الواحدة، وهي أرقام تشير إلى ضعف الهجوم والدفاع.

وبدأ أروابارينا مشوار مسيرته مع الأبيض بالخسارة من العراق (0-1)، في الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، في استاد الملك فهد الدولي بالسعودية، وفي الجولة العاشرة الخاتمة للتصفيات نفسها، فازت الإمارات على كوريا الجنوبية (1 - 0)، في استاد آل مكتوم بدبي في 29 مارس، وتأهل الأبيض بعدها للملحق الآسيوي المؤهل للمونديال.

وتعادلت الإمارات ودياً مع جامبيا ودياً (1-1)، قبل أن تخسر من أستراليا (1 - 2)، في الملحق الآسيوي في 7 يونيو 2022، في استاد أحمد بن علي المونديالي.

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