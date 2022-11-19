أحمد خليل يعود لهز الشباك

المصدر: دبي - علي الظاهري

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عاد المهاجم الدولي السابق أحمد خليل لهز الشباك للمرة الأولى بعد غياب طويل عن التسجيل، وذلك في التجربة الودية لفريقه البطائح أمام خورفكان، والتي انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب صقر بن محمد القاسمي. وجاء هدف أحمد خليل عن طريق ضربة جزاء سددها في الشوط الثاني من المباراة التي تأتي في إطار استعدادات «الراقي» للاستحقاقات المقبلة وأبرزها مباراة النصر المقررة 26 نوفمبر الجاري، في إياب الدور التمهيدي من مسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي، ومواجهة الجزيرة الحمراء المقررة مطلع ديسمبر المقبل في دور الـ32 من مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم.

وشارك أحمد خليل مع البطائح منذ انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية قادماً من شباب الأهلي، في 6 مباريات هذا الموسم بواقع 5 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، ومباراة واحدة في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، لكن التوفيق لم يحالفه في تسجيل أي هدف منذ موسم 2020-2021. ويحتل فريق البطائح حالياً المركز التاسع برصيد 12 نقطة بعد فوزه الأخير على دبا الفجيرة، ويسعى الفريق لاستثمار فترة التوقف الحالية للمحافظة على جاهزية الفريق إلى جانب الخروج بمكاسب منها إعطاء الفرصة لأكبر مجموعة من العناصر.

وبالعودة إلى مجريات المباراة الودية أمام خورفكان، تقدم «النسور» بهدفين انتهى عليهما الشوط الأول، قبل أن يعود البطائح في الشوط الثاني ويسجل ثنائية عبر أحمد خليل ارتكبت مع سيكو بابا ولورنسي من تسديدة من داخل منطقة الجزاء إلى جانب هدف البرازيلي لورنسي دو.

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