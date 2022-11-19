الأبيض يتفوق على كازاخستان بهدفي ليما

المصدر: دبي - العوضي النمر

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اختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره المحلي بتحقيق فوز معنوي على كازاخستان بهدفين مقابل هدف في اللقاء الودي الذي أقيم بينهما مساء أمس على ملعب استاد آل نهيان في نادي الوحدة، سجل للأبيض فابيو ليما في الدقيقتين 13، 71 الذي ظهر بمستوى طيب خلال المباراة، فيما سجل هدف الضيوف اللاعب أبان في الدقيقة 61، وتعرض حارب سهيل للإصابة في نهاية الشوط الأول وتم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة وحالته مستقرة، فيما تعرض لاعب كازخستان الكسندر للطرد ليلعب فريقه 20 دقيقة بعشرة لاعبين.

ويأتي المعسكر المحلي الذي لعب خلاله الأبيض ودية مع الأرجنتين انتهت بخماسية للضيوف، في إطار استعدادات «الأبيض» للاستحقاقات المقبلة بداية من بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» في مدينة البصرة العراقية يناير المقبل، وبطولة غرب آسيا، وكأس أمم آسيا.

ظهر الأبيض بمستوى متوسط خلال الشوط الأول ومع ذلك سيطر المنتخب على مجريات اللعب وسجل هدف التقدم، وبرز اللاعب أحمد جميل الذي في الدفاع ويتوقع له مستقبلاً جيداً، وتحسن الأداء كثيراً في الشوط الثاني بعد تغيرات موفقة للمدرب أروابارينا ساهمت في تحسن الأداء وسرعة اللعب وزيادة الخطورة التهديفية التي منحت الأبيض الأفضلية.

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