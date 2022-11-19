«مطار الشارقة» بطل «مؤسسات حكومة الشارقة» الكروية

المصدر: الشارقة - البيان

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حصد فريق هيئة مطار الشارقة الدولي لقب بطولة مؤسسات حكومة الشارقة لكرة القدم، بعد فوزه على فريق بلدية الحمرية بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني.

ليحصد فريق بلدية الحمرية وصافة البطولة في نسختها الـ24 التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

وشهدت المباراة النهائية، حضوراً لافتاً من جماهير الفرق المشاركة ومحبي كرة القدم.

من جهته بارك مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية للفريق البطل، كما عبر عن سعادته بالأداء الرياضي المميز للاعبي فريقه والروح الرياضية العالية خلال المباراة النهائية، ولكل أعضاء الجهاز الفني والإداري، مثمناً متابعة وتشجيع موظفي بلدية الحمرية من مختلف الإدارات والأقسام وأهالي منطقة الحمرية لمباريات فريق البلدية ودعمهم للفريق خلال منافسات البطولة.

وأكد الشامسي أن بطولة مؤسسات حكومة الشارقة لكرة القدم حققت نتائج إيجابية خلال منافساتها، وفي مقدمتها تعزيز روح المنافسة في أجواء أسرية جمعت موظفي حكومة الشارقة بعيداً عن أجواء العمل، والإسهام في تغيير روتين العمل اليومي للموظفين.

وتقدم الشامسي بالشكر والعرفان إلى نادي موظفي حكومة الشارقة ونادي الثقة للمعاقين ومجلس الشارقة الرياضي ولكل القائمين على منافسات بطولة مؤسسات حكومة الشارقة لكرة القدم في نسختها الـ24، لدورهم الكبير في إقامة هذه الأنشطة والفعاليات الرياضية التي تعزز من فرص اللقاء بين موظفي حكومة الشارقة، وإطلاق المبادرات النوعية التي تسهم في تقوية أواصر الترابط بين موظفي الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية في حكومة الشارقة.

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