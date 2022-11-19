«الأبيض» و كازاخستان الليلة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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يسعى منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم إلى مصالحة جماهيره، بعد خماسية الأرجنتين الودية، خلال لقائه بنظيره كازاخستان عند السابعة والنصف من مساء اليوم باستاد آل نهيان في نادي الوحدة، في ختام معسكر أبوظبي، في إطار استعدادات «الأبيض» للاستحقاقات المقبلة بداية من «خليجي 25» في مدينة البصرة يناير المقبل، وبطولة غرب آسيا في مارس المقبل، وكأس آسيا في 2024 بالدوحة.

وركز أروابارينا مدرب المنتخب خلال تدريبات الأيام الماضية على الجوانب الفنية والتكتيكية، ومن المتوقع أن يدفع بأكبر عدد من اللاعبين لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة الفنية، من خلال الدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا في ودية الأرجنتين التي أقيمت الأربعاء الماضي، لمنحهم فرصة اكتساب مزيد من الخبرات.

ويعد منتخب كازاخستان أحد المنتخبات الجيدة، انضم أولاً لقارة آسيا وشارك في تصفيات كأس آسيا 1996 و2000، ثم قرر التوجه إلى أوروبا وانضم للاتحاد الأوروبي، ليتم اعتماده رسمياً ضمن المستوى الثاني.

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