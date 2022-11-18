الأبيض يختتم معسكر أبوظبي بمواجهة كازاخستان

المصدر: البيان

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يواجه منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في السابعة والنصف من مساء السبت، نظيره المنتخب الكازاخستاني بإستاد آل نهيان، في ثاني تجاربه الدولية الودية خلال معسكره المقام بالعاصمة ابوظبي، وذلك في إطار استعدادات الأبيض للمشاركة في بطولة خليجي 25 التي تستضيفها مدينة البصرة العراقية في يناير من العام 2023.

وتأتي مباراة كازاخستان بعد التجربة الأولى التي خاضها الأبيض أمام المنتخب الأرجنتيني، والتي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف نظيفة، في مباراة قدمت خدمة فنية كبيرة لأروابارينا وجهازه المعاون، خاصة وأن الأرجنتين حرصت على الدفع بكل نجومها وفي مقدمتهم ليونيل ميسي، باعتبار أن التجربة هي الأخيرة لمنتخب التانغو قبل السفر إلى قطر للمشاركة في المونديال.

وواصل منتخبنا تدريباته عقب لقاء الأرجنتين، وأكمل تحضيراته لمواجهة كازاخستان، والتي ينتظر أن يمنح خلالها أروابارينا الفرصة لمزيد من العناصر للوقوف على مدى جاهزية اللاعبين .

ويسعى الجهاز الفني للحصول على مزيد من الفوائد الفنية من خلال التجارب الودية التي يخوضها، بصرف النظر عن النتائج التي لا تعد مهمة في مثل هذه المواجهات.

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