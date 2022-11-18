برنامج معايشة لـ 23 مدرباً وإدارياً من أندية أبوظبي في اسبانيا

المصدر: وام

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زار وفد معايشة من مدربي وإداريي أندية أبوظبي الاتحاد الإسباني لكرة القدم وذلك ضمن برنامج "ذا كوتش".

وكان في استقبال الوفد خوسيه فرانسيسكو مولينا المدير الفني للاتحاد، الذي اصطحب الوفد في جولة للتعرف على الاتحاد، كغرف تبديل الملابس والعيادة وغرف الاستشفاء والصالة الرياضية الداخلية والمطعم وغرفة الاجتماعات وغرفة تجمعات للاعبين وغيرها.

وتتخلل المعايشة التي تمتد حتى 24 من الشهر الجاري العديد من الزيارات الأخرى للأندية الإسبانية، بما فيها أندية مدريد رايو فاليكانو، وليغانيس، وخيتافي، ريال مدريد، وبلد الوليد، وأتليتكو مدريد المخصصة لمدربي وإداريي كرة القدم، وناديي برشلونة واسبانيول المخصصين لمدربي وإداريي الألعاب الجماعية والفردية، كما تخللت المعايشة زيارة لصحيفة ماركا الإسبانية الشهيرة.

من جانبه قال طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي الرياضي: "يسعدنا أن نتلمس من الآن فوائد برنامج (ذا كوتش) ضمن محاوره وبرامجه المدروسة بعناية، والتي تهدف لتطوير المنظومة الفنية والإدارية في أندية أبوظبي، ورفدها بالتجارب الاحترافية التي تساهم في إعداد كوادر مختصة يمكنها من مزاولة مهنتي التدريب والإدارة في أندية أبوظبي لكرة القدم والألعاب الجماعية والفردية والأكاديميات التابعة لها".

وأضاف: "تأتي المعايشة ضمن خطط مجلس أبوظبي الرياضي المتواصلة لتطوير الكوادر التدريبية وتعزيز قاعدة العمل الاحترافي في أندية وأكاديميات أبوظبي، انطلاقا من حرصنا على تقديم وتبني المبادرات الهادفة لتحقيق المزيد من المكتسبات لرياضة أبوظبي والمساهمة في رفع مستويات أداء الكوادر التدريبية والإدارية، ما يقودنا لترجمة الكثير من الأهداف والمخرجات الإيجابية من البرنامج المبتكر".

وتشمل قائمة وفد المعايشة كلا من عبدالله ابراهيم جاسم، ومحمد عبدالله حسن المرزوقي، وخالد علي جابر الحمادي، وعبدالله سالم ناصر ال ناصر، وأحمد عبدالله محمد يوسف الحمادي، وسعيد عبدالله عمر سعيد باسليمان، وعادل عبدالله عمر سعيد باسليمان، ومحمد عبدالله احمد، وابراهيم علي الحمادي، وعبدالله بلال النوبي، ومحمد علي عمر، وعلي سلطان الشرجي، وإسماعيل احمد، وسامي رمضان عاشور، ووليد سالم الجابري، ومحمد العبيدلي، وعبدالله عيسي المنهالي، ومحمد الهاشمي، ومحمد حمد محمد الشامسي، ومحمد العبد عبدالله العبري، وصالح بخيت القبيسي، وبخيت أحمد الجسمي، ومحمد عبدالحميد الحوسني.

يذكر أن مجلس أبوظبي الرياضي أطلق برنامج "ذا كوتش" بالتعاون مع الشركاء، وزارة التربية والتعليم، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، والاسعاف الوطني، إلى جانب الاتحادات الرياضية، ويهدف البرنامج لإعداد قاعدة إدارية جديدة في أندية أبوظبي وتأهليهم لمزاولة مهنتي المدرب والإداري في أندية أبوظبي والأكاديميات التابعة لها.

ويتضمن البرنامج 4 مراحل، حيث البداية بحصول المشاركين على الدورات الأساسية التي تتكون من 3 دورات وهي حماية الطفل، والإسعافات الأولية، ومكافحة المنشطات، وعدد من الدورات الاختيارية كعلم الحركة، والإعداد البدني، علم التغذية، في حين تشمل المرحلة الثانية الدورات التخصصية المعتمدة من الجهات المعنية، وصولاً إلى المرحلة الثالثة وهي مرحلة الدورات التنشيطية وإثراء المعرفة واستمرارية التعلم، وأخيراً تُتاح الفرصة للمتميزين في برنامج "ذا كوتش" بقضاء فترات معايشة للاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المطبقة في عدد من الأندية الأوروبية في المرحلة الرابعة والأخيرة.

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