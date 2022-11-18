1.3 مليار شخص تابعوا مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحفل "جلوب سوكر 2022"

المصدر: وام

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حظيت الدورة الـ17 من "مؤتمر دبي الرياضي الدولي"، والدورة الـ13 من جائزة "دبي جلوب سوكر" باهتمام عالمي كبير من مختلف وسائل الإعلام والقنوات الفضائية والصحف والمواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

وبلغ عدد المتابعين للحدث أكثر من 1.3 مليار شخص، من بينهم مليار مشاهدة لوسم الحدث على منصة "تيك توك"، فيما بلغت عدد المشاهدات للفيديوهات القصيرة على المنصة ذاتها أكثر من 200 مليون مشاهدة، بخلاف مئات الملايين الذين تابعوا الحدث على منصات انستجرام وتويتر وفيسبوك ويوتيوب وغيرها من حسابات التواصل الاجتماعي للمؤسسات الإعلامية واللاعبين في مختلف القارات.

وحظي الحدث، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، تحت شعار "الطريق إلى البطولات"، بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ومعالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، وحشد من النجوم العالميين وكبار المسؤولين عن كرة القدم في العالم.

وأفردت العديد من الصحف والقنوات والمواقع الأوروبية والعالمية مساحات واسعة لتفاصيل جلسات وأجواء توزيع الجوائز على نخبة من ألمع نجوم كرة القدم السابقين والحاليين.

ونال لقاء النجمين المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والإسباني سيرخيو راموس مدافع باريس سان جيرمان والتحية الحارة بينهما بحضور معالي مطر الطاير اهتمامًا خاصًا في مصر ومختلف دول العالم.

وأعادت برامج تلفزيونية وحسابات تواصل اجتماعي لمؤسسات إعلامية كبرى نشر مشاهد من اللقاء الذي بثه مجلس دبي الرياضي على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، والذي جاء بعد الواقعة الشهيرة بينهما التي تعرض فيها صلاح للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، عندما كان راموس مدافعا بصفوف ريال مدريد الإسباني.

ونشرت صحيفة "نيوزبليد" الهولندية تقريرا عن اللقاء بعنوان (نسيان وتسامح.. سيرخيو راموس ومحمد صلاح يمحيان حادثة دوري أبطال أوروبا ويرحبان ببعضهما بحرارة في دبي).

وكان صلاح فاز بجائزة أفضل لاعب وفق استفتاء الجماهير على منصة "تيك توك"؛ حيث حصل على 33 مليون صوت من متابعي المنصة.

ومن بين وسائل الإعلام العالمية التي اهتمت بأخبار المؤتمر وحفل دبي جلوب سوكر، قناتا سكاي سبورت الإيطالية، ويوروسبورت اللاين نشرت كافة تفاصيل المؤتمر والحفل على الهواء مباشرة، ومقاطع منهما على مواقعهما الإلكترونية الرسمية.

وخصصت صحيفتا "إبولا" و"ريكورد" البرتغاليتان صفحات لنشر حوار روي كوستا نجم الكرة البرتغالية والملاعب الإيطالية ورئيس نادي بنفيكا خلال جلسة اكتشاف المواهب بمقر مجلس دبي الرياضي ضمن فعاليات "مؤتمر دبي الرياضي الدولي"، كما نشرتا تقارير عن فوز روي كوستا وخورخي مينديز بجوائز دبي جلوب سوكر.

واحتفل موقع ريال مدريد، الذي يتصفحه أكثر من 7.4 مليون زائر يوميًا من جميع دول العالم، بفوز النادي الإسباني بجائزه جلوب سوكر لأفضل ناد في العالم لعام 2022 ، وأيضا بفوز لاعبه الفرنسي كريم بنزيما بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وكارلو أنشيلوتي بجائزة أفضل مدرب.

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