المصدر: (متابعة - ياسر قاسم)

ت + ت - الحجم الطبيعي

مثلت ملاعب الإمارات فأل خير على المغرب وغانا وكندا قبل المونديال، حيث فاز المنتخب المغربي على جورجيا بثلاثية نظيفة ودياً باستاد الشارقة، بأداء قوي، وبسط «أسود الأطلس» سيطرته، وأنهى الشوط الأول بهدفين دون رد، سجلهما يوسف النصري وحكيم زياش، وأضاف سفيان بوفال الهدف الثالث من ركلة جزاء بالشوط الثاني.

وصدم المنتخب الغاني نظيره السويسري، وتغلب عليه ودياً في استاد آل نهيان بنتيجة 2 - 0، جاء الهدفان، عن طريق محمد ساليسو «ساوثمبتون»، وأنطوان سيمينيو «بريستول سيتي». وفاز منتخب كندا على اليابان 2-1 باستاد آل مكتوم ، تقدم منتخب اليابان في الدقيقة التاسعة عن طريق يوكي سوما، وأدرك ستيفن دي سوزا التعادل للمنتخب الكندي في الدقيقة 21، وأحرز كندا هدف الفوز في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، بواسطة كافاليني من ركلة جزاء، جاءت المباريات ضمن الاستعدادات لمونديال 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز