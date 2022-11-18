إطلاق منتزه ريال مدريد في دبي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّعت دبي باركس آند ريزورتس، ونادي ريال مدريد لكرة القدم، شراكة حصرية طويلة الأمد لسنوات عدة، لافتتاح أول تجربة ترفيهية للنادي في العالم في أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط. ويعد ريال مدريد من أشهر الأندية في العالم، ويحفل سجلّه بأعلى الألقاب من الإنجازات المحلية والعالمية، حيث نال لقب «أفضل نادٍ في القرن العشرين» من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ويعتبر منتزه دبي باركس آند ريزورتس أول وجهة ترفيهية في العالم تقوم بهذه الشراكة المهمة مع نادي ريال مدريد.

تقدم التجربة الجديدة فرصة رائعة لعشاق «الساحرة المستديرة»، ومحبي الرياضة، والعائلات والأطفال من جميع الأعمار لدخول أجواء أعظم فريق كرة قدم في العالم، والتعرف عن كثب على ثقافة هذا النادي العريق، حيث سيستمتع الضيوف بعروض سمعية وبصرية مبهرة، وتجارب وألعاب تفاعلية، ووجهات ترفيهية مميزة؛ مستوحاة من الروح والشغف والنجاح التي جعلت من ريال مدريد «نادي القرن».

ومن المقرر افتتاح التجربة الجديدة،خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث ستضم مجموعة من الوجهات الترفيهية المستوحاة من عالم ريال مدريد مثل المتحف، وجولات الركوب الترفيهية، وألعاب كرة القدم المهارية، ومنافذ المأكولات ، ومتاجر التجزئة التي ستزخر بتذكارات مميزة من مسيرة «الملكي».

وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل خلال الأشهر المقبلة، وتشمل معلومات عن الأفعوانيات الفريدة، والفعاليات المميزة، والرياضات التفاعلية.وقال فيرناندو إروا، الرئيس التنفيذي، لشركة دبي القابضة للترفيه: نحن سعداء باختيار نادي ريال مدريد لـ «دبي باركس آند ريزورتس» شريكاً مفضلاً للنادي في وقت نواصل فيه استقطاب أفضل العلامات الترفيهية العالمية إلى المنطقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز