راموس: أشجع 4 منتخبات في المونديال

المصدر: دبي - البيان

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أكد المدافع الإسباني سيرخيو راموس، أنه سيتابع منتخب بلاده في كأس العالم في قطر 2022، وكذلك منتخبات فرنسا بحكم احترافه حالياً في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، والبرازيل والأرجنتين، لأنهما من المنتخبات الكروية القوية في العالم.

وعن أفضل كأس عالم من وجهة نظره، قال: «بالنسبة للمنتخب الإسباني كان مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، ولكن بالنسبة لي كانت كأس العالم 2016 في البرازيل، وأعتقد أن جماهير الكرة استمتعت جميعاً بتلك النسخة وقتها».

وتحدث راموس، عن بعض ذكرياته في الملاعب، قائلاً: «عندما كنت صغيراً، كان من يلعبون معي يجبروني على اللعب في الخط الخلفي لضعف جسمي، ودعم والدي المستمر، هو ما أوصلني لما أنا عليه الآن».

وعن مواصفات القائد في الفريق، قال: «القيادة شخصية تتطور مع الوقت، ولا بد أن تكون في اللعبة، القدوة والمثل الأعلى، والقائد ليس مجرد كلام ولكنه فعل فردي وجماعي. واللاعبون الكبار، لا بد أن يكونوا في أقوى الأندية، ويمتلكون عقلية الأندية التي ينتمون إليها».

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