إبراهيموفيتش: محمد علي مثلي الأعلى

المصدر: دبي - البيان

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كشف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إيه سي ميلان، أن أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي، هو مثله الأعلى في الحياة، والأسطورة البرازيلية رونالدو، هي من دفعته لعشق كرة القدم، وأكد أن الاثنين من الصعب تكرارهما في الرياضة العالمية.

وقال إبراهيموفيتش: «عندما تكون صغيراً وفي بدايتك بكرة القدم، تكون قادراً على مقارنة منافسيك، ولكن عندما تكبر في العمر وتصل إلى 41 عاماً مثلي، يكون الأمر أكثر صعوبة عليك، ويكون عليك التمتع بذكاء أكبر والمحافظة على صحتك ووزنك».

وأضاف: «أفضل ما حصلت عليه في كرة القدم، مقابلة لاعبين كبار، والتنقل بين أفضل الأندية، واللعب مع أفضل المدربين الذين أخرجوا مني أفضل ما في».

وأوضح: «أنا الآن لا أستطيع النظر إلى الخلف لتغيير شيء من حياتي، فأنا راضٍ عنها كلها، وكرة القدم جعلتني ما أنا عليه الآن، ومن وجهة نظري، وشعاري دائماً، لماذا تكون جيداً، وأنت تستطيع أن تكون الأفضل».

وعن المنتخبات التي سيتابعها في كأس العالم 2022، وأفضل مونديال من وجهة نظره، قال: «الجمهور بالتأكيد سوف يستمتع بكأس العالم، وأنا سأتابع نفسي وأنا أتدرب، وكأس العالم في أمريكا كان الأفضل، ولكن ليس لدي ذكريات جيدة عموماً عن كأس العالم لأنني لم يسبق أن سجلت في المونديال».

واختتم قائلاً: «حب الكرة هو الذي يدفعني للاستمرار حتى سن متقدمة، ولا بد وأنت في هذه السن الكبيرة، من التدرب الجاد، والعودة سريعاً من الإصابة».

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