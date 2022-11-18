منصور بن محمد يتوج الفائزين بجائزة «دبي جلوب سوكر»

المصدر: دبي - عدنان الغربي وإيهاب زهدي

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كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين في الدورة الثالثة عشرة من جائزة «دبي جلوب سوكر»، التي أقيمت ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار «الطريق إلى البطولات».

وبارك سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للفائزين بجائزة «دبي جلوب سوكر»، مؤكداً على سعادته باستضافة ممثلي اتحادات كرة القدم العالمية ونجوم اللعبة.

وقال سموه في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «توجنا اليوم الفائزين بجائزة «دبي جلوب سوكر» ضمن فعاليات مؤتمر «دبي الرياضي الدولي»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي.. نبارك لجميع الفائزين، وسعداء باستضافة ممثلي اتحادات كرة القدم العالمية ونجوم هذه اللعبة».

وشارك في التكريم معالي مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من القيادات الرياضية والحكومية.

وفاز أدريانو غالياني، المدير التنفيذي السابق لنادي ميلان ونادي مونزا الإيطالي الحالي بجائزة أفضل مسيرة مدير تنفيذي، وفاز سيرجيو راموس نادي باريس سان جيرمان بجائزة أفضل مدافع، وتم منح جائزة أفضل مسيرة لاعب إلى كل من النجم البرازيلي روماريو نجم المنتخب البرازيلي السابق، وواين روني نجم نادي مانشستر يونايتد سابقاً، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم نادي ميلان حالياً، كما فاز اللاعب محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب، وفق استفتاء متابعي منصة «تيك توك».

الأفضل

وفاز كريم بنزيما نجم نادي ريال مدريد الإسباني والمنتخب الفرنسي بجائزة أفضل لاعب، وفيكتور أوسيمين لاعب نادي نابولي الإيطالي بجائزة أفضل لاعب ناشئ، وأليكسيا بوتياس لاعبة نادي برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة، وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بجائزة أفضل رئيس نادي، وكارلو أنشيلوتي مدرب نادي ريال مدريد بجائزة أفضل مدرب، وديدييه دروغبا نجم نادي تشيلسي ومنتخب ساحل العاج سابقاً بجائزة أفضل سيرة لاعب، وتم منحهم الجائزة عن بعد لتعذر حضورهم الحفل لارتباطات خاصة.

المكتشف

كما فاز جوني كلافت بجائزة أفضل مكتشف مواهب، ورافائيلا بيمنتا بجائزة أفضل صفقة انتقال، وخورخي منديز بجائزة أفضل وكيل أعمال، وباولو مالديني وفريدريك ماسارا بجائزة أفضل مدير رياضي، وفاز نادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل نادي كرة قدم تسلمها إيميليو بوتراغينيو النجم السابق بالنادي، فيما ذهبت جائزة أفضل نادي للسيدات إلى نادي أولمبيك ليون لكرة القدم للسيدات تسلمها أوليفر بلانك مدير عام النادي، وفاز رينيه راموس بجائزة أفضل مسيرة وكيل لاعبين، وأوناي إيمري مدرب أستون فيلا الإنجليزي بجائزة أفضل مسيرة مدرب، خوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي لنادي ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل مدير تنفيذي.

الطريق إلى البطولات

كما سبق حفل تكريم الفائزين بجوائز «دبي جلوب سوكر» جلسة مسائية بعنوان «الطريق إلى البطولات» تحدث فيها لأول مرة اثنان من أشهر اللاعبين في الملاعب الأوروبية والعالمية، وهما سيرجيو راموس القائد السابق لمنتخب إسبانيا ونادي ريال مدريد بطل أندية أوروبا والعالم والمدافع الحالي لنادي باريس سان جيرمان، والمهاجم العملاق زلاتان إبراهيموفيتش نجم منتخب السويد والعديد من الأندية الأوروبية الكبرى والمهاجم الحالي لنادي ميلان الإيطالي، حيث تابع الحضور والمشاهدون عبر القنوات العالمية لأول مرة خارج الملاعب مواجهة بين النجمين بعد أن تواجها مرات عديدة داخل الملعب حينما كان راموس مدافعاً في صفوف ريال مدريد وإبراهيموفيتش مهاجماً في صفوف برشلونة. وسلطت الجلسة الضوء على تجربة كل من اللاعبين في صناعة فريق يمتلك شخصية البطل والقدرة على الفوز بأهم الألقاب، وكذلك دور اللاعبين من أصحاب الخبرة في تطوير زملائهم على المستوى الفني والذهني. وتم تكريم أهم الفائزين بالجائزة بعرض صورة لهم على برج خليفة وهم: كريم بنزيما، وسيرجيو راموس، وروماريو، وزلاتان إبراهيموفيتش، وواين روني، ومحمد صلاح.

«الكالشيو» في أبوظبي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن افتتاح مكتبها في أبوظبي بداية من الأول من يناير المقبل من أجل تعزيز مكانة «الكالشيو» في منطقة الشرق الأوسط التي يوجد بها ما لايقل عن 35 مليون مشجع للأندية الإيطالية، بجانب نقل الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الرابطة في مجال التسويق والبث وغيرها من الأمور التنظيمية والإعلامية.

وتم الإعلان عن افتتاح المكتب عقب الجلسة الأولى لمؤتمر دبي الرياضي الدولي التي تناولت موضوع استقطاب المواهب بحضور أسطورة الكرة الإيطالية وسفير الدوري الإيطالي فرانشيسكو توتي الفائز بكأس العالم 2006، وميكيل شيكاريزي المدير العام للرابطة، وألفونسو دي ستيفانو المدير التنفيذي للرابطة.

وأكد توتي أن الهدف من افتتاح مكتب الدوري الإيطالي في الإمارات هو تعزيز حضور الدوري الإيطالي في العالم، وأوضح أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من أجل إعادة الدوري الإيطالي إلى الواجهة من جديد وكذلك استعادة مجد إيطاليا العالمي. (دبي - عدنان الغربي)

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