اكتمال الاستعدادات لانطلاق ماراثون زايد الخيري

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت اللجنة المنظمة العليا لماراثون زايد الخيري عن اكتمال استعداداتها لانطلاق الحدث صباح غد، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على جوائز مالية قدرها مليون درهم ستكون في انتظار الفائزين بالمراكز الأولى.

وكانت اللجنة المنظمة قررت تمديد تسجيل المشاركين حتى مساء اليوم لاستيعاب الإقبال الكبير على المشاركة من مختلف الفئات والجنسيات.

وتخصص عائدات الماراثون لصالح برنامج التبرع وزراعة الأعضاء الذي يحظى بدعم الهلال الأحمر الإماراتي.

وتشهد النسخة الحالية من ماراثون زايد الخيري في أبوظبي إقامة مهرجان احتفالي على هامش السباق، يضم خيمة تراثية كبرى عند نقطة الانطلاق والنهاية تضم العديد من الأنشطة والفعاليات والمنتجات والأكلات الشعبية المميزة التي ستقدم للمشاركين والمتابعين.

وتجدر الإشارة إلى أن السباق الذي تبلغ مسافته 10 كيلومترات اختير له مسار يؤكد ويعكس فكرته وقيمته وأهدافه الخيرية النبيلة، ويجسد المعاني التي أقيم من أجلها، حيث ستكون نقطة الانطلاق من أمام «إرث أبوظبي»، ومنه يمر بجامع الشيخ زايد الكبير، ثم على ساحة الكرامة بكل ما تحمله من رمزية وطنية خالدة قبل العودة لنقطة النهاية عند إرث أبوظبي مرة أخرى.

فئات

وتم تقسيم الماراثون إلى فئات تسمح للجميع بالمشاركة والإسهام في تحقيق هدف الماراثون النبيل بدعم الأنشطة والبرامج الصحية المختلفة، حيث سيكون هناك سباق لمسافة 3 كيلومترات، وآخر لمسافة 5 كيلومترات، وسباق لأصحاب الهمم من أصحاب الإعاقة والشلل النصفي وأصحاب الهمم فئة إعاقة البتر، وأصحاب الهمم على الكراسي المتحركة وأصحاب الهمم الأولمبياد الخاص.

وانطلق ماراثون زايد الخيري في أبوظبي لأول مرة عام 2001 بتوجيهات ورعاية من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يقام بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ويشارك في دعمه العديد من الشركات والمؤسسات الرسمية والأهلية تأكيداً لروح العطاء والخير التي دعا لها وسار عليها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويحمل الماراثون اسمه.

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